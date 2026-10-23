Kokain an Villacher Tankstelle angeboten – dann findet Polizei Waffen

Wenige Tage nachdem die Polizei insgesamt elf Cannabisplantagen im Raum Villach aufgedeckt hatte, gibt es bereits den nächsten Ermittlungserfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Diesmal geht es um Heroin, Kokain und Waffen.

Bereits seit September 2026 ermittelte der Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach gegen einen 30-jährigen Österreicher und einen 68-jährigen Deutschen. Der Verdacht lautet auf Drogenhandel. Ins Rollen kamen die Ermittlungen unter anderem durch eine fremdenrechtliche Amtshandlung am 12. September in Villach, wie die Polizei am 23. Oktober informiert. Dabei stellten die Beamten bei dem 68-Jährigen insgesamt 175 Gramm Heroin sicher.

Kokain an Tankstelle angeboten

Doch damit nicht genug: Der Deutsche gestand laut Polizei auch den Besitz von weiteren 100 Gramm Kokain. Zeugenaussagen zufolge soll er das Kokain im Bereich einer Tankstelle in Villach zum Verkauf angeboten haben. Der Verkaufswert der genannten Drogen liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Ermittler finden drei Faustfeuerwaffen

Die Frage, woher die Drogen stammten, führte die Ermittler schließlich zu einem 30-jährigen Österreicher. Bei einer angeordneten Hausdurchsuchung machten die Beamten eine weitere Entdeckung: Sie stellten drei Faustfeuerwaffen sicher. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich gegen den 30-Jährigen außerdem Verdachtsmomente hinsichtlich weiterer Straftaten. Dazu zählen schwere Nötigung, die Fälschung besonders geschützter Urkunden sowie die Unterdrückung eines Beweismittels. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden beide Verdächtigen in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Erst kürzlich elf Cannabisplantagen entdeckt

Der Fall reiht sich in eine Serie jüngster Drogenermittlungen im Raum Villach ein. Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei bekannt gegeben, dass nach monatelangen Ermittlungen insgesamt elf Cannabisplantagen aufgedeckt worden waren.