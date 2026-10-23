500-Euro-Hilfe für Villacher Bauern sorgt für Zoff im Rathaus

Der trockene Sommer hat vielen Villacher Bauern zugesetzt. Eine finanzielle Hilfe soll die Folgen zumindest etwas abfedern. Doch nun sorgt das beschlossene Unterstützungspaket für Ärger im Rathaus.

Die extreme Trockenheit im heurigen Sommer hat auch den Villacher Bauern hart zugesetzt. Ein Dürrehilfspaket der Stadt soll zumindest für eine kleine finanzielle Entlastung sorgen. Doch das Unterstützungspaket hat im Villacher Rathaus für einen handfesten Politstreit gesorgt. SPÖ und ÖVP werfen FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann vor, die Umsetzung der beschlossenen Hilfe zu blockieren. Dieser hält dagegen: Ein einmaliger Zuschuss von bis zu 500 Euro sei lediglich ein „politisches Beruhigungspflaster“. Ausbezahlt werden solle das Geld aber trotzdem rasch.

Dürrehilfe beschlossen – doch jetzt gibt es Streit

Eigentlich schien die Sache bereits Anfang Oktober geklärt: Am 2. Oktober beschloss der Villacher Gemeinderat auf gemeinsamen Antrag von SPÖ und ÖVP ein Hilfspaket für die von der Dürre betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe. Die FPÖ stimmte dagegen. Doch bei der Umsetzung hakt es offenbar. Zumindest, wenn es nach SPÖ und ÖVP geht. In einer gemeinsamen Aussendung werfen die beiden Parteien dem zuständigen Landwirtschaftsstadtrat Erwin Baumann vor, die notwendigen Schritte bislang nicht eingeleitet zu haben. Obwohl die Landwirte dringend Unterstützung benötigen würden, werde der demokratisch beschlossene Zuschuss blockiert. ÖVP und SPÖ erklären:

Die FPÖ Villach spielt sich gerne als Retter der Bauern auf. Doch wenn es darauf ankommt, lässt sie die Bauern im Stich.“

SPÖ und ÖVP wollen Ausschuss einberufen

Damit das Geld bei den betroffenen Betrieben ankommt, wollen SPÖ und ÖVP nun selbst aktiv werden. Vier Ausschussmitglieder haben die unverzügliche Einberufung des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft verlangt. Dort sollen der Gemeinderatsbeschluss vom 2. Oktober behandelt und die notwendigen Förderrichtlinien ausgearbeitet werden. Unterzeichnet wurde das Verlangen von Erwin Winkler (ÖVP) sowie Ewald Koren, Alexander Ulbing und Josef Habernig (alle SPÖ). „Unsere Landwirtschaft braucht Hilfe und keine politischen Spielchen!“, betonen die beiden Parteien.

Baumann: „500 Euro lösen keine strukturellen Probleme“

Die Vorwürfe ließ FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann nicht auf sich sitzen. In einer Aussendung vom 21. Oktober kritisiert er vor allem die Höhe und Ausgestaltung der geplanten Unterstützung. „Unsere Bauern brauchen angesichts steigender Betriebskosten und der Folgen der Trockenheit zweifellos Unterstützung. Aber eine einmalige Zahlung von bis zu 500 Euro nach dem Gießkannenprinzip ist weder eine nachhaltige Agrarpolitik noch eine ernsthafte Antwort auf die wirtschaftlichen Herausforderungen unserer landwirtschaftlichen Betriebe“, erklärt Baumann.

„Beschlossene Hilfe soll rasch ausbezahlt werden“

Aus seiner Sicht wären dauerhafte Entlastungen wesentlich sinnvoller. Konkret fordert er, landwirtschaftliche Betriebe in Hinblick auf die Mineralölsteuer und die CO₂-Bepreisung zu entlasten. Dadurch könnten die laufenden Kosten gesenkt werden, argumentiert der Stadtrat.

Trotz seiner Kritik am Hilfspaket stellt Baumann klar, dass er die Auszahlung nicht grundsätzlich ablehnt. „Ich gönne jedem Villacher Bauern die 500 Euro und selbstverständlich soll eine beschlossene Hilfe auch rasch ausbezahlt werden“, betont er. Gleichzeitig warnt er davor, die einmalige Unterstützung als Lösung für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Landwirtschaft darzustellen. „Unsere Landwirtschaft braucht wirtschaftliche Perspektiven und dauerhaft niedrigere Kosten statt gelegentlicher Beruhigungspillen aus dem Rathaus“, so Baumann abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 17:40 Uhr aktualisiert