Modegeschäft in Villach geschlossen – nach nicht einmal einem Jahr

Vor nicht einmal einem Jahr wurde die NKD-Filiale in der Maria-Gailer-Straße in Villach eröffnet. Nun sind die Türen schon wieder geschlossen – aber ein Neustart steht bereits bevor.

Die Freude über die Neueröffnung währte nicht lange: Gerade einmal zehn Monate war die NKD-Filiale in der Maria-Gailer-Straße 2 in Villach in Betrieb. Am 4. Dezember 2025 hatte der Textildiskonter dort eine rund 500 Quadratmeter große Geschäftsfläche bezogen. Doch seit Anfang Oktober 2026 ist das Geschäft bereits wieder geschlossen.

Warum hat NKD schon wieder zugesperrt?

Der Grund für die überraschend schnelle Schließung: Das Unternehmen dürfte mit den Bedingungen am bisherigen Standort nicht zufrieden gewesen sein. Wie NKD gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bestätigt, waren insbesondere die Zufahrtsmöglichkeiten und die Parkplatzsituation ausschlaggebend für die Entscheidung. Darum übersiedelt der Textildiskonter: In der Gewerbezeile 14, wo unter anderem auch Action und New Yorker angesiedelt sind, soll die neue Filiale eröffnen. Dort erhofft sich das Unternehmen bessere Bedingungen für seine Kunden.

©5 Minuten Mit diesem Aushang informiert NKD seine Kunden in der Maria-Gailer-Straße.

Neueröffnung bereits im November geplant

Lange müssen NKD-Kunden auf die nächste Neueröffnung nicht warten. Schon am 12. November 2026 soll die neue Filiale in der Gewerbezeile ihre Türen öffnen. Mit dem Standortwechsel bleibt NKD in Villach weiterhin stark vertreten. Neben der neuen Filiale gibt es bereits Geschäfte am Hans-Gasser-Platz, in der Bahnhofstraße und im Einkaufszentrum Supernova. Weitere Standorte im Bezirk Villach-Land befinden sich unter anderem in Arnoldstein, Wernberg, Velden und Feistritz an der Drau.

Geschäftsfläche steht erneut leer

Für die Immobilie in der Maria-Gailer-Straße bedeutet die Entscheidung hingegen einen neuerlichen Leerstand. Erst Ende 2025 war es gelungen, die rund 500 Quadratmeter große Fläche nach mehr als neun Monaten ohne Mieter wieder zu beleben. Welches Unternehmen künftig in die ehemaligen NKD-Räumlichkeiten einziehen könnte, ist derzeit nicht bekannt.