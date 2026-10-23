Streit um Federauner Felder: Stadt Villach blitzt vor Höchstgericht ab

Was darf auf den Federauner Feldern in Villach überhaupt gebaut werden? Eine neue Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs bringt Klarheit in einen alten Rechtsstreit. Für die geplante Serverfarm bleiben Fragen offen.

Ursprünglich sollte auf den Federauner Feldern in Villach ein großes Logistikzentrum entstehen. Inzwischen hat die Stadt ihre Pläne geändert und setzt auf eine Serverfarm mit angeschlossenen Gewächshäusern. Doch die rechtlichen Auseinandersetzungen rund um das ursprüngliche Projekt sind damit noch nicht vorbei. Wie die Bürgerinitiative „Rett‘ ma die Schütt“ am Freitag, dem 23. Oktober, bekannt gibt, hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) eine Revision der Stadt Villach abgewiesen. Damit bleibt eine frühere Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Kärnten aufrecht, mit der eine naturschutzrechtliche Bewilligung aufgehoben worden war.

Stadt wollte Gelände vor Hochwasser schützen

Konkret ging es um geplante Erdarbeiten auf dem Areal. Durch Abtragungen und Aufschüttungen sollte die Fläche so verändert werden, dass sie vor Hochwasser geschützt und für das ursprünglich vorgesehene Logistikzentrum Alplog Nord nutzbar gemacht werden konnte. Die dafür erteilte naturschutzrechtliche Bewilligung war allerdings bereits vom Landesverwaltungsgericht Kärnten aufgehoben worden. Die Stadt Villach versuchte, diese Entscheidung mit einer Revision beim Verwaltungsgerichtshof zu bekämpfen – ohne Erfolg.

Bauvorhaben zu vage

Nach Angaben der Bürgerinitiative stellte das Höchstgericht klar, dass derartige Eingriffe nicht vorsorglich für noch unbestimmte Bauvorhaben genehmigt werden können. Um die Interessen des Naturschutzes gegen andere öffentliche Interessen abzuwägen, müsse zunächst konkret feststehen, wofür das Gelände künftig genutzt werden soll. Genau daran habe es im vorliegenden Fall gefehlt. Obwohl die Stadt die Hochwasserfreistellung als notwendige Voraussetzung für das Logistikzentrum bezeichnet hatte, seien keine ausreichend konkreten Projektplanungen vorgelegen. Laut der Initiative muss die Stadt auch die Verfahrenskosten ersetzen.

Was bedeutet das für die geplante Serverfarm?

Das ursprüngliche Logistikzentrum ist inzwischen vom Tisch. Anfang Oktober präsentierte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) stattdessen ein neues Konzept für Federaun. Unter dem Namen „Food & Data“ soll auf rund sechs Hektar eine Serverfarm entstehen. Die Abwärme der Computeranlagen könnte wiederum bis zu zehn Hektar große Gewächshäuser beheizen, in denen ganzjährig regionales Gemüse angebaut werden soll. Überschüssige Wärme könnte zudem in das Villacher Fernwärmenetz eingespeist werden.

Task-Force „Federaun“ untersucht offene Fragen

SPÖ, FPÖ und ÖVP hatten sich grundsätzlich hinter die neue Idee gestellt. Eine parteiübergreifende Task Force, an der auch die Grünen und Verantwortung ERDE beteiligt sind, beschäftigt sich inzwischen mit den offenen Fragen. Die aktuelle Gerichtsentscheidung betrifft allerdings die Bewilligung für die Geländeänderungen im Zusammenhang mit dem früheren Vorhaben – nicht unmittelbar die neue Serverfarm. Für „Rett‘ ma die Schütt“ zeigt sie dennoch, welche Anforderungen auch bei künftigen Bauprojekten auf den Federauner Feldern zu beachten sind.

Bürgerinitiative zweifelt auch an neuen Plänen

Anton Dicketmüller von „Rett‘ ma die Schütt“ sieht sich durch die Entscheidung in der bisherigen Haltung der Initiative bestätigt. „Wer in einen sensiblen Naturraum eingreifen will, muss den Gesamtplan offenlegen und alle möglichen Auswirkungen genau prüfen lassen“, betont er. Auch dem geplanten Rechenzentrum mit Gewächshäusern steht die Initiative ablehnend gegenüber. Dicketmüller erklärt: „Wir sind überzeugt, dass auch das neue Projekt einer ordnungsgemäßen Umweltverträglichkeitsprüfung nicht standhalten kann.“

„Rett‘ ma die Schütt“ fordert Renaturierung

Die Initiative verlangt nun, dass sämtliche Planungen für das Rechenzentrum und die Gewächshäuser offengelegt werden. Ihr Ziel bleibt, die Federauner Felder vor einer industriellen Bebauung zu bewahren und ihre Funktion als Natur- und Hochwasserraum zu erhalten. Die Organisation würde sich eine ökologische Aufwertung des Gebiets wünschen. „Statt Beton und Emissionen wünschen wir uns eine wiedervernässte Wiese und Auwald“, heißt es in der Aussendung.