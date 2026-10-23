Weihnachtszauber bei Villach: Ganzes Dorf erstrahlt im Lichterglanz

Ein ganzes Weihnachtsdorf gibt es heuer in Faak am See zu bestaunen: Bereits ab 19. November sorgen im Hoteldorf Schönleitn in Oberaichwald zahlreiche Lichter für Weihnachtsstimmung. Gemeinsam mit dem Unternehmen MK Illumination wurde ein Lichterweg gestaltet, der zwischen den traditionellen Bauernhäusern hindurchführt. Unterwegs begegnen den Besuchern überdimensionale, leuchtende Waldtiere. Der Weg führt bis hinauf zur Waldterrasse. Dort wartet eine besondere Lichtinstallation mit Blick auf den Faaker See.

Streichelzoo, Eislaufen und Besuch vom Christkind

Auch auf die kleinen Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm. Am Dorfplatz soll eine Eislauffläche samt Schlittschuhverleih entstehen. Außerdem sind ein Streichelzoo, Fackelwanderungen, Märchenstunden und eine Weihnachtsbackstube geplant. In der Christkindl-Bastelstube können Kinder selbst kreativ werden. Natürlich dürfen auch die traditionellen Weihnachtsfiguren nicht fehlen: Neben dem Nikolaus und den Perchten hat sich sogar das Christkind angekündigt. Währenddessen können es sich die Erwachsenen bei warmen Getränken und regionalen Köstlichkeiten rund um die Feuerschale gemütlich machen. Musik, Chorgesang und Lesungen sollen zusätzlich für Adventstimmung sorgen.

Auch Tagesgäste können das Weihnachtsdorf besuchen

Man muss übrigens nicht im Hoteldorf übernachten, um den Weihnachtszauber zu erleben. Das Weihnachtsdorf steht auch Tagesbesuchern offen, zumindest in der Adventzeit bis 23. Dezember. Urlaubsgäste können noch bis zum 10. Jänner 2027 Urlaub im Weihnachtsdorf machen. Der Lichterweg sperrt täglich gegen 16 Uhr auf.