Große Bühne für große Herzen: Velden ehrt seine Alltagshelden

Sie helfen anderen, engagieren sich in Vereinen oder setzen Projekte für ihre Heimatgemeinde um – und das alles freiwillig. In Velden am Wörthersee wurde dieses Engagement nun besonders gewürdigt.

Bei der zweiten „freiwillig bringt’s“-Gala am Mittwoch, dem 21. Oktober, standen jene Menschen im Mittelpunkt, die ihre Freizeit für andere einsetzen. Rund 100 Gäste kamen ins Casineum, um gemeinsam zu feiern und besonderes Engagement auszuzeichnen. Mehr als 1.800 ehrenamtliche Stunden wurden im Rahmen der Initiative bereits dokumentiert. Durch den Galaabend führten Moderatorin Lisa Odreitz-Überbacher und Musiker Markus Wutte.

„Neue Ideen für Velden“

Unter dem Motto „Neue Ideen für Velden“ konnten Bürger, Vereine und Feuerwehren heuer eigene Ideen für die Gemeinde einreichen. Sieben Vorschläge gingen ein, vier Projekte wurden zwischen April und September umgesetzt und anschließend von einer unabhängigen Jury bewertet. Entscheidend waren unter anderem die Originalität der Ideen und die Möglichkeit, diese auch in anderen Ortschaften umzusetzen.

Diese Projekte haben die Jury überzeugt

Den ersten Platz sicherte sich die Landjugend Köstenberg mit ihrem Projekt „Bleib sitzen mit dein Schatzl bei Fischer’s Rastplatzl“. Auf Platz zwei landete die Jugendfeuerwehr St. Egyden mit „Junge Helden – großes Wissen“, einem Projekt, bei dem die Feuerwehrjugend Wissen an die Bevölkerung weitergibt. Den dritten Platz belegte die Union LFL Köstenberg mit einer Flurreinigungsaktion. Platz vier ging an die Ortsgemeinschaft Lind ob Velden für ein Bocciaturnier für Vereine. Eine besondere Würdigung erhielt außerdem das Projekt „Voneinander-Füreinander“, das im Rahmen des Jakobusadvents in Velden umgesetzt werden soll. Die Jury hob dabei das Zukunftspotenzial für den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde hervor.

©Daniel Schöffmann | Am 21. Oktober fand die „freiwillig bringt’s“-Gala im Casineum Velden statt.

Florian Torkar und Doris Schöffmann ausgezeichnet

Neben den Projekten wurden auch jene Menschen und Vereine geehrt, die besonders viele ehrenamtliche Stunden geleistet und diese über die Freiwilligen-App „inmojo“ dokumentiert hatten. Als engagiertester Jugendlicher wurde Florian Torkar ausgezeichnet, als engagierteste Erwachsene Doris Schöffmann. Bei den Vereinen durfte sich die Landjugend Köstenberg über eine weitere Auszeichnung freuen.

Bereits 280 Freiwillige machen mit

Hinter der Gala steckt eine Initiative, die das Ehrenamt in Velden stärken und Menschen miteinander vernetzen soll. Über die App „inmojo“, die vom Kärntner Start-up rund um Gründer Daniel Schöffmann entwickelt wurde, können sich Vereine, Feuerwehren und Freiwillige austauschen und gemeinsame Einsätze organisieren. Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Rund 280 Freiwillige und 45 Organisationen sind bereits registriert. Mehr als 160 Aktionen wurden umgesetzt und über 1.800 freiwillig geleistete Stunden dokumentiert. Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger betonte bei der Veranstaltung die Bedeutung der Freiwilligenarbeit:

Freiwillige Leistungen sind für jede Gemeinde von unschätzbarem Wert. Mit ‚freiwillig bringt’s‘ und der inmojo App zeigen wir Wertschätzung und wollen jährlich die Engagiertesten vor den Vorhang holen.“

Initiative soll auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden

Die Initiative, die in Velden begonnen hat, soll künftig auch andernorts Schule machen. Die Gemeinden Köttmannsdorf und Arnoldstein haben das Modell bereits übernommen. Rund 40 weitere Gemeinden in der Region wurden darüber informiert. Mit dem geplanten Folgeprojekt „Freiwillig bringt’s Kärnten“ soll die Initiative noch weiter wachsen. Für 2027 sind unter anderem neue Möglichkeiten für internationale Fachkräfte, sich freiwillig zu engagieren, sowie eine eigene Kategorie für Landwirtschaft und Hofhilfe vorgesehen. Für Velden steht jedenfalls fest: Auch im kommenden Jahr sollen Menschen, die sich freiwillig für andere einsetzen, wieder vor den Vorhang geholt werden.