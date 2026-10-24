VSV empfängt Innsbruck: „Adler“ wollen Heimserie am Sonntag ausbauen

Der EC IDM Wärmepumpen VSV will am Sonntag (17.30 Uhr) in der Villacher Stadthalle gegen den HC TIWAG Innsbruck den nächsten Schritt nach vorne machen. Vor heimischem Publikum spricht die Statistik klar für die Kärntner: Die vergangenen sechs Heimduelle gegen die Tiroler entschieden allesamt die Villacher für sich – die letzte Heimniederlage gegen Innsbruck liegt bereits im Dezember 2022.

Duell der Tabellennachbarn

Mit 17 Punkten aus zwölf Partien belegt der VSV aktuell den zehnten Tabellenplatz (vier Siege nach regulärer Spielzeit, ein Overtime-Erfolg, sieben Niederlagen; Torverhältnis 33:36). Zuletzt zeigte die Formkurve nach oben: In den jüngsten drei Spielen trafen die Adler achtmal, beim 4:1 gegen Budapest glänzte Joel Teasdale als Doppeltorschütze. Innsbruck reist als Tabellendreizehnter mit 15 Punkten aus 14 Spielen an. Bemerkenswert: Alle drei Partien, die über die reguläre Spielzeit hinausgingen, gewannen die Haie – darunter auch das erste Saisonduell am 11. Oktober, als sich die Tiroler nach spätem Ausgleich mit 3:2 nach Verlängerung durchsetzten.

Wiedersehen mit Ex-Adlern und Personalsituation

Im Sommer formierten die Haie ihren Kader neu. Mit Stürmer Nikita Scherbak (acht Assists) und Verteidiger Philipp Lindner stehen zwei ehemalige Villacher im Aufgebot der Tiroler. Offensiv stechen Steven Owre (sieben Tore, fünf Assists) und Sebastian Benker (fünf Tore, sieben Assists) hervor; punktbester Österreicher ist Marcel Witting (vier Tore, ein Assist). Personell muss das Villacher Trainerteam weiterhin auf Angreifer Linus Andersson (Unterkörperverletzung) verzichten. Auch Stürmer Joseph Cramarossa fällt mit einer Oberkörperverletzung voraussichtlich aus. Alle übrigen Akteure stehen zur Verfügung.