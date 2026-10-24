Sprung ins kalte Wasser: 1. Kärntner Vollmond-Schwimmen am Faaker See

Am kommenden Montag findet am Faaker See das 1. Kärntner Vollmond-Schwimmen statt. Initiator ist der Villacher Mario Oberstrass. Der Extremsportler stellte im Vorjahr einen Weltrekord im Eisbad auf.

Am Nationalfeiertag geht es für Wagemutige in den 16 Grad kalten Faaker See.

Am Nationalfeiertag geht es für Wagemutige in den 16 Grad kalten Faaker See.

Der Faaker See misst laut dem Hydrographischen Dienst des Landes Kärnten zurzeit 15,8 Grad. Dennoch wagen mutige Schwimmer zur Vollmondnacht am Nationalfeiertag den gemeinsamen Schritt ins kalte Wasser. Veranstaltungsort ist der Panoramabeach in Drobollach.

Ideal für Einsteiger

Der Ablauf ist genau strukturiert: Um 19 Uhr beginnt der Abend mit einer Einführung. Diese umfasst klare Sicherheitsregeln und ein gemeinsames Aufwärmen. Der Gang in den See erfolgt im Anschluss gegen 19.30 Uhr. Das Angebot ist kostenlos und spricht bewusst Neulinge an. Auch Zuschauer sind herzlich willkommen.

Anleitung zum Eisbaden

Verantwortlich für das Format zeichnet der Autor Mario Oberstrass. Seine Expertise basiert auf 17 Jahren Erfahrung, über die er auch im Werk „Durch Kälte ein Feuer entfachen“ schreibt. Nach dem Auftakt am 26. Oktober wird das Treffen bis einschließlich Mai an jedem Vollmond wiederholt.