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/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Sternenhimmel über dem Faaker See.
Am Nationalfeiertag geht es für Wagemutige in den 16 Grad kalten Faaker See.
Drobollach
24/10/2026
Am 26. Oktober

Sprung ins kalte Wasser: 1. Kärntner Vollmond-Schwimmen am Faaker See

Am kommenden Montag findet am Faaker See das 1. Kärntner Vollmond-Schwimmen statt. Initiator ist der Villacher Mario Oberstrass. Der Extremsportler stellte im Vorjahr einen Weltrekord im Eisbad auf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Der Faaker See misst laut dem Hydrographischen Dienst des Landes Kärnten zurzeit 15,8 Grad. Dennoch wagen mutige Schwimmer zur Vollmondnacht am Nationalfeiertag den gemeinsamen Schritt ins kalte Wasser. Veranstaltungsort ist der Panoramabeach in Drobollach.

Ideal für Einsteiger

Der Ablauf ist genau strukturiert: Um 19 Uhr beginnt der Abend mit einer Einführung. Diese umfasst klare Sicherheitsregeln und ein gemeinsames Aufwärmen. Der Gang in den See erfolgt im Anschluss gegen 19.30 Uhr. Das Angebot ist kostenlos und spricht bewusst Neulinge an. Auch Zuschauer sind herzlich willkommen.

Anleitung zum Eisbaden

Verantwortlich für das Format zeichnet der Autor Mario Oberstrass. Seine Expertise basiert auf 17 Jahren Erfahrung, über die er auch im Werk „Durch Kälte ein Feuer entfachen“ schreibt. Nach dem Auftakt am 26. Oktober wird das Treffen bis einschließlich Mai an jedem Vollmond wiederholt.

Termine im Überblick

Eisbaden für Anfänger:

  • Dienstag, 24. November 2026
  • Mittwoch, 23. Dezember 2026
  • Freitag, 22. Jänner 2027
  • Samstag, 20. Feber 2027
  • Montag, 23. März 2027
  • Dienstag, 20. April 2027
  • Donnerstag, 20. Mai 2027

Beginn: jeweils um 19 Uhr

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