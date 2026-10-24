Für mehr Sicherheit: Stadt lädt Bürger zum nächtlichen Rundgang

Ein Nightwalk durch den Stadtteil Landskron findet am 10. November 2026 statt. Dabei haben Bürger die Möglichkeit, Vertreter von Behörde und Polizei auf potenzielle Gefahrenstellen hinweisen.

Die Stadtteil-Spaziergänge durch Villach gehen in eine neue Runde.

Die Stadtteil-Spaziergänge durch Villach gehen in eine neue Runde.

Bereits im vergangenen Jahr wurden diese Begehungen durchgeführt – 5 Minuten berichtete. Unter dem Titel „Wir gehen sicher“ folgt heuer die Fortsetzung: Ziel der Initiative bleibt die Hebung des Sicherheitsgefühls auf den Straßen. Gemeinsam mit Vertretern der Polizei sowie der zuständigen Behörde inspizieren Bürgerinnen und Bürger Gehwege und Wohnareale direkt im Stadtteil Landskron.

Rundgang durch die Nacht

Treffpunkt für den etwa 75-minütigen Rundgang ist das örtliche Volkshaus (Volkshausstraße 8). Die festgelegte Route führt die Gruppe zunächst zur Volksschule Landskron, durchquert anschließend die umliegende Siedlung und endet wieder am Ausgangsort. Während der Tour besteht die Möglichkeit, Gefahrenquellen oder mangelhafte Straßenbeleuchtungen sofort aufzuzeigen.

Wo gibt es Bedenken und warum?

Der Nightwalk ist für 18 bis 20 Uhr angesetzt. Da die Zahl der Teilnehmenden beschränkt ist, wird vorab um eine Anmeldung gebeten. Empfohlen werden festes Schuhwerk sowie warme Kleidung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2026 um 13:45 Uhr aktualisiert