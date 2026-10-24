Flammen in Nebengebäude: Feuerwehren im Einsatz

Vier Freiwillige Feuerwehren und die Polizei rückten am Freitagabend zu einem Brandeinsatz nach Bad Bleiberg aus. Dort brannte es in einem Nebengebäude.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag in Bad Bleiberg.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag in Bad Bleiberg.

Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte nach Hüttendorf in der Gemeinde Bad Bleiberg alarmiert. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Nebengebäude ein Brand ausgebrochen.

Entwarnung in Hüttendorf

Am Einsatzort eingetroffen, konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Durch das rasche Handeln wurde Schlimmeres verhindert. „Das Feuer wurde vom Besitzer eingedämmt und von uns schlussendlich abgelöscht“, hieß es vonseiten der Florianis. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kreuth, Bad Bleiberg, Nötsch und Kerschdorf-Wertschach sowie Beamte der Polizei.

©FF Kreuth Der Brand in Hüttendorf war rasch unter Kontrolle.





