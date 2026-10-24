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/ ©FF Kreuth
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte der Feuerwehr in dem Nebengebäude.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag in Bad Bleiberg.
Bad Bleiberg
24/10/2026
Freitagabend

Flammen in Nebengebäude: Feuerwehren im Einsatz

Vier Freiwillige Feuerwehren und die Polizei rückten am Freitagabend zu einem Brandeinsatz nach Bad Bleiberg aus. Dort brannte es in einem Nebengebäude.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte nach Hüttendorf in der Gemeinde Bad Bleiberg alarmiert. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Nebengebäude ein Brand ausgebrochen.

Entwarnung in Hüttendorf

Am Einsatzort eingetroffen, konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Durch das rasche Handeln wurde Schlimmeres verhindert. „Das Feuer wurde vom Besitzer eingedämmt und von uns schlussendlich abgelöscht“, hieß es vonseiten der Florianis. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kreuth, Bad Bleiberg, Nötsch und Kerschdorf-Wertschach sowie Beamte der Polizei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Brandfleck im Nebengebäude.
©FF Kreuth
Der Brand in Hüttendorf war rasch unter Kontrolle.



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