Flammen in Nebengebäude: Feuerwehren im Einsatz
Vier Freiwillige Feuerwehren und die Polizei rückten am Freitagabend zu einem Brandeinsatz nach Bad Bleiberg aus. Dort brannte es in einem Nebengebäude.
Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte nach Hüttendorf in der Gemeinde Bad Bleiberg alarmiert. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Nebengebäude ein Brand ausgebrochen.
Entwarnung in Hüttendorf
Am Einsatzort eingetroffen, konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Durch das rasche Handeln wurde Schlimmeres verhindert. „Das Feuer wurde vom Besitzer eingedämmt und von uns schlussendlich abgelöscht“, hieß es vonseiten der Florianis. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kreuth, Bad Bleiberg, Nötsch und Kerschdorf-Wertschach sowie Beamte der Polizei.