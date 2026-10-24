Panzer-Mitfahrten zum Nationalfeiertag: Spezial-Programm im Bunkermuseum

Rund um den Nationalfeiertag bietet das Bunkermuseum am Wurzenpass seinen Gästen ein Spezial-Programm. Am 25. und 26. Oktober rollen historische Panzer sowie Militärfahrzeug-Oldtimer mehrmals täglich über das Areal.

Ein umfangreiches Programm erwartet Besucher am 25. und 26. Oktober im Bunkermuseum am Wurzenpass. Schaufahrten mit historischen Panzern sowie Militärfahrzeug-Oldtimern stehen auf der Tagesordnung. Gäste erhalten dabei die Gelegenheit, die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu betrachten oder selbst darin mitzufahren.

©Bunkermuseum Wurzenpass Es besteht die Möglichkeit zum Zuschauen und Mitfahren.

„Keine Belustigung“

Museumsleiter Andreas Scherer stellt den pädagogischen Anspruch der Aktion klar. Das Vorhaben sei „keine Belustigung wie am Jahrmarkt, sondern hautnahe Bewusstseinsvermittlung“. Die Teilnehmenden „sammeln dabei ihre ganz persönlichen Eindrücke. Und sie sollen dabei schätzen lernen, wie gut es allen geht, die das nicht selbst durchmachen müsse.“ Für die Verpflegung vor Ort ist ebenfalls gesorgt. Die Feldküche bereitet Speisen wie Kanonen-Gulasch, Frankfurter Würstel und veganes Chili-sin-carne zu. Verschiedene Getränke stehen außerdem für die Gäste bereit.

©Bunkermuseum Wurzenpass Saisonende naht: Das Bunkermuseum am Wurzenpass hat noch bis einschließlich 31. Oktober geöffnet.