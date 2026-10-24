Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Bunkermuseum Wurzenpass
Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher des Bunkermuseums bei einer Panzer-Mitfahrt.
Zum Nationalfeiertag erwartet die Besucher im Bunkermuseum Wurzenpass ein besonderes Highlight.
Wurzenpass
24/10/2026
25. und 26. Oktober

Panzer-Mitfahrten zum Nationalfeiertag: Spezial-Programm im Bunkermuseum

Rund um den Nationalfeiertag bietet das Bunkermuseum am Wurzenpass seinen Gästen ein Spezial-Programm. Am 25. und 26. Oktober rollen historische Panzer sowie Militärfahrzeug-Oldtimer mehrmals täglich über das Areal.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein umfangreiches Programm erwartet Besucher am 25. und 26. Oktober im Bunkermuseum am Wurzenpass. Schaufahrten mit historischen Panzern sowie Militärfahrzeug-Oldtimern stehen auf der Tagesordnung. Gäste erhalten dabei die Gelegenheit, die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu betrachten oder selbst darin mitzufahren.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher des Bunkermuseums bei einer Panzer-Mitfahrt.
©Bunkermuseum Wurzenpass
Es besteht die Möglichkeit zum Zuschauen und Mitfahren.

„Keine Belustigung“

Museumsleiter Andreas Scherer stellt den pädagogischen Anspruch der Aktion klar. Das Vorhaben sei „keine Belustigung wie am Jahrmarkt, sondern hautnahe Bewusstseinsvermittlung“. Die Teilnehmenden „sammeln dabei ihre ganz persönlichen Eindrücke. Und sie sollen dabei schätzen lernen, wie gut es allen geht, die das nicht selbst durchmachen müsse.“ Für die Verpflegung vor Ort ist ebenfalls gesorgt. Die Feldküche bereitet Speisen wie Kanonen-Gulasch, Frankfurter Würstel und veganes Chili-sin-carne zu. Verschiedene Getränke stehen außerdem für die Gäste bereit.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher des Bunkermuseums bei einer Panzer-Mitfahrt.
©Bunkermuseum Wurzenpass
Saisonende naht: Das Bunkermuseum am Wurzenpass hat noch bis einschließlich 31. Oktober geöffnet.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at