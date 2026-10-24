Auto überschlägt sich beim Abbiegen: Einsatz im Rosental

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagvomittag im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental. Ein Auto hat sich beim Abbiegen überschlagen. Die Einsatzkräfte rückten aus.

Ein Abbiegemanöver endete am Samstagvormittag in Winkl im Bezirk Villach-Land mit einem Verkehrsunfall. Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental wurde infolgedessen gemeinsam mit der Polizei alarmiert und rückte unverzüglich zur Unfallstelle aus. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen“, halten die Einsatzkräfte fest. Sie vergewisserten sich anschließend noch, ob aus dem Unfallwrack Betriebsmittel austraten. Danach wurde das Fahrzeug einem privatem Abschleppunternehmen zur Bergung überlassen.