Hausgarten naturnah gestalten: Klimaforscher gibt Tipps

Die Veranstaltungsreihe „Natur im Garten“ bietet heuer eine letzte Gelegenheit für Gartenbegeisterte: Am 11. November referiert Klimaforscher Mario Molina-Kescher über naturnahes Wirtschaften. Sein Vortrag beleuchtet das Prinzip der Permakultur, welches darauf abzielt, traditionelle Ansätze und moderne Forschung zu vereinen. Dadurch sollen robuste und vielgestaltige Systeme im eigenen Grünraum entstehen. Der Experte zeigt praktische Umsetzungsmöglichkeiten für Heimgärten auf. Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) erklärt dazu: „Holen Sie sich Tipps und Inspiration, wie Sie Ihren Hausgarten mit der richtigen Planung naturnahe und pflegeleichter gestalten können.“ Der Termin findet ab 18 Uhr in der Postgasse 6 (lebensRAUM Villach) statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, der Zutritt ist kostenlos.

Oktober- Workshop war voller Erfolg

Die Reihe blickt bereits auf ein erfolgreiches Treffen Mitte Oktober zurück: Bio-Pionierin Christiane Halder erläuterte dort unter dem Motto „Willst mich pflanzen?“ die Standortwahl sowie Sortenbestimmung für Obstgehölze. Ein gesetzter Obstbaum im Gemeinschaftsgarten Regenbogenland bildete den Höhepunkt.