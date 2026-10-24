Wagen stürzte über Böschung: Vater und Tochter auf A2 verunglückt

Auf der A2 nahe Villach verunglückte am Samstagnachmittag ein 58-jähriger Autofahrer mit seiner 14-jährigen Tochter. Ein Notarzt sowie ein Sanitäter kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und leisteten Erste Hilfe.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 58-jährige Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der A2 Südautobahn ab. Der Wagen touchierte zunächst ein auf einem Betonsockel befestigtes Verkehrszeichen, geriet über die Böschung und prallte dort gegen einen Kanaldeckel. „Der PKW kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand“, schildern die Beamten der Autobahnpolizei Villach.

Glück im Unglück

Ein Notarzt sowie ein Notfallsanitäter kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und leisteten unverzüglich Erste Hilfe. Sowohl der Vater als auch die 14-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung und brachte beide in das Klinikum Villach. Auch die Hauptfeuerwache Villach stand im Einsatz.