Schwerer Unfall in Villach: Lenker bewusstlos und in Autowrack eingeklemmt

Gegen 05:00 Uhr morgens wurde die Rettungsleitstelle Kärnten über einen schweren Verkehrsunfall auf der Villacher Alpenstraße informiert. Auch 5-Minuten-Leser hörten die Sirene.

Heute kam es in der Früh zu einem schweren Unfall in Villach.

Heute kam es in der Früh zu einem schweren Unfall in Villach.

Nach ersten Meldungen hatte sich ein Auto überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen. Zudem soll eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein, teilt die Hauptfeuerwache Villach mit.

Auto gegen Steinwand und Böschung gekracht

Daraufhin alarmierte die Feuerwehrleitstelle Villach die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr Judendorf sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Möltschach. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach zwischen Parkplatz Nr. zwei und drei bestätigte sich die Meldung, so die Einsatzkräfte weiter. Ein Auto war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Steinwand der Straßenböschung geprallt und hatte sich überschlagen.

Verletzter war nicht ansprechbar

Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker befand sich eingeklemmt im stark beschädigten Fahrzeug. Das bereits anwesende Rote Kreuz hatte mit der medizinischen Erstversorgung begonnen. Da der Verletzte nicht ansprechbar war, wurde in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst eine sogenannte „Crashrettung“ durchgeführt, um den Mann schnellstmöglich aus dem Unfallwrack zu befreien, berichtet HBM Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

©HFW Villach ©HFW Villach

Mann wurde aus Fahrzeug gerettet

Mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte entfernten die Feuerwehrkräfte die Türen auf der Beifahrerseite vollständig. Anschließend konnte der Verletzte mittels Spineboards schonend aus dem Fahrzeug gerettet und dem Notarzt zur weiteren Versorgung übergeben werden, wird weiter mitgeteilt. Nach der medizinischen Stabilisierung durch den Feuerwehrarzt der Hauptfeuerwache und den Notarzt des Roten Kreuzes wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Schockraum des Landeskrankenhauses Villach eingeliefert.

Kran der Feuerwehr im Einsatz

Parallel zur Menschenrettung leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle großräumig aus, stellten den Brandschutz sicher und sicherten den Gefahrenbereich ab. Da sich die Unfallstelle im sensiblen Wasserschongebiet Dobratsch befand, wurde eine rasche Bergung des Unfallfahrzeugs durch die Polizei angeordnet. Der Wagenwurde mithilfe des Krans der Hauptfeuerwache Villach geborgen und anschließend gesichert abgestellt. Der weitere Abtransport erfolgte durch ein privates Abschleppunternehmen.

Drei Feuerwehren und Polizei im Einsatz

Nach Abschluss der Bergungsarbeiten banden die Feuerwehrkräfte geringe Mengen ausgetretener Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn. Die Hauptfeuerwache Villach stand gemeinsam mit der FF Judendorf, der FF Möltschach, der Polizei Villach und dem Roten Kreuz rund eineinhalb Stunden im Einsatz.