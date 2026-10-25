Wildvogelhilfe Villach: Retterin päppelt Tiere in Privatwohnung auf

Ein gefiederter Gast am Boden bedeutet nicht automatisch Gefahr: Seit Jahresbeginn rettet die „Wildvogelhilfe Villach“ verletzte Tiere und klärt über falsche Rettungsversuche auf.

Birgit Franc kümmert sich seit Jahresbeginn ehrenamtlich und mit viel Herz um Wildvögel, die Hilfe brauchen. Um die Pflege in den eigenen vier Wänden zu stemmen, sucht die Initiative dringend Spenden.

Anlaufstelle für hilfsbedürftige Vögel

Mit Anfang des Jahres hat Birgit Franc die „Wildvo­gelhilfe Villach“ ins Le­ben gerufen. Der Verein ist eine Anlaufstelle für all jene, de­nen hilfsbedürftige Vögel auffallen. „Für Laien ist es nicht immer klar, welche Vögel wirklich Hilfe brauchen und wie diese Hilfe sinnvoll geleis­tet werden kann, da ist es beson­ders wertvoll, dass eine Expertin Auskunft geben und im Notfall helfen kann“, sagt Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

Welche Vögel man melden sollte

„Wenn man auf Jungtiere ohne Gefie­der stößt, brauchen diese im­mer Hilfe“, sagt Franc. Dies trifft aber nicht auf jeden Jungvogel, den man am Bo­den findet, zu. Bereits befie­derte Jungvögel in der so­genannten Ästlingsphase verlassen das Nest, bevor sie sicher fliegen können. Sie werden normalerweise aber weiterhin von ihren Eltern versorgt. So­lange sie unverletzt sind und keine un­mittelbare Gefahr besteht, sollte man sie daher nicht mitnehmen.

Wildvogelhilfe finanziert sich durch Spenden

Die Hauptarbeit im Verein erledigt Bir­git Franc derzeit mit einer Helferin in einer privaten Wohnung. Manche Vö­gel, vor allem jene, die sonst üblicherweise im Winter in den Süden fliegen würden, bleiben monatelang und bekom­men spezielles Futter. „Wir finanzie­ren uns ausschließlich durch Spenden, und sind daher auf solche angewiesen“, sagt Franc. „Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die in Villach so eine kompetente Anlaufstelle ehrenamtlich anbieten. Diese wichtige Arbeit ver­dient Unterstützung“, sagt Stadtrat Ja­bali Adeh.