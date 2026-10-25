Wildvogelhilfe Villach: Retterin päppelt Tiere in Privatwohnung auf
Ein gefiederter Gast am Boden bedeutet nicht automatisch Gefahr: Seit Jahresbeginn rettet die „Wildvogelhilfe Villach“ verletzte Tiere und klärt über falsche Rettungsversuche auf.
Birgit Franc kümmert sich seit Jahresbeginn ehrenamtlich und mit viel Herz um Wildvögel, die Hilfe brauchen. Um die Pflege in den eigenen vier Wänden zu stemmen, sucht die Initiative dringend Spenden.
Anlaufstelle für hilfsbedürftige Vögel
Mit Anfang des Jahres hat Birgit Franc die „Wildvogelhilfe Villach“ ins Leben gerufen. Der Verein ist eine Anlaufstelle für all jene, denen hilfsbedürftige Vögel auffallen. „Für Laien ist es nicht immer klar, welche Vögel wirklich Hilfe brauchen und wie diese Hilfe sinnvoll geleistet werden kann, da ist es besonders wertvoll, dass eine Expertin Auskunft geben und im Notfall helfen kann“, sagt Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.
Welche Vögel man melden sollte
„Wenn man auf Jungtiere ohne Gefieder stößt, brauchen diese immer Hilfe“, sagt Franc. Dies trifft aber nicht auf jeden Jungvogel, den man am Boden findet, zu. Bereits befiederte Jungvögel in der sogenannten Ästlingsphase verlassen das Nest, bevor sie sicher fliegen können. Sie werden normalerweise aber weiterhin von ihren Eltern versorgt. Solange sie unverletzt sind und keine unmittelbare Gefahr besteht, sollte man sie daher nicht mitnehmen.
Wildvogelhilfe finanziert sich durch Spenden
Die Hauptarbeit im Verein erledigt Birgit Franc derzeit mit einer Helferin in einer privaten Wohnung. Manche Vögel, vor allem jene, die sonst üblicherweise im Winter in den Süden fliegen würden, bleiben monatelang und bekommen spezielles Futter. „Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden, und sind daher auf solche angewiesen“, sagt Franc. „Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die in Villach so eine kompetente Anlaufstelle ehrenamtlich anbieten. Diese wichtige Arbeit verdient Unterstützung“, sagt Stadtrat Jabali Adeh.
Verein Wildvogelhilfe Villach
Wer dem Verein unter die Arme greifen will, findet ihn unter „Wildvogelhilfe Villach“ in sozialen Netzwerken und im Internet.
Vogel-Notfälle unter der Telefonnummer: 0677 62881269
Spendenkonto: AT85 2070 6047 0008 0122