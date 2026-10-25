Präsentation des Villacher Prinzenpaares findet heuer im Atrio statt

Beim Villacher Fasching gibt es heuer einen Standortwechsel: Das Prinzenpaar wird im Atrio präsentiert. Grund dafür ist der zeitgleiche Aufbau des Handwerksmarktes in der Innenstadt.

Beim Villacher Fasching kommt es heuer zu einem Bruch mit einer langjährigen Tradition. Die Vorstellung des neuen Prinzenpaares sowie des Kinderprinzenpaares wird am Samstag, dem 14. November, erstmals nicht auf einem Platz in der Innenstadt stattfinden, stattdessen weicht die Faschingsgilde in das Atrio aus.

Überschneidungen

Ausschlaggebend für die Verlegung ist der Veranstaltungskalender, wie Pierre Bechler, Geschäftsführer des Stadtmarketings, in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ darlegt. Demnach überschneidet sich der Aufbau des Handwerksmarktes zeitlich genau mit der geplanten Präsentation. Zwar standen alternative Standorte im Raum, doch lag die letztendliche Entscheidung bei der Villacher Faschingsgilde, die den Schritt ins Atrio wählte, heißt es weiter. Bis zum Tag der offiziellen Enthüllung werden die Namen der Paare streng geheim gehalten. Das Prinzenpaar vertritt den Villacher Fasching ein ganzes Jahr lang, ergänzt wird es bereits seit 1967 durch ein Kinderprinzenpaar.

„Kein Ramschartikel“

Der neue Präsentationsort stößt unterdessen nicht überall auf Zustimmung. Zu den Kritikern zählt unter anderem FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann: „Der Fasching ist kein Ramschartikel, sondern Teil unserer DNA! Villach bietet so viele schöne Plätze, die einen wunderbaren und schönen Rahmen für dieses Highlight bieten würden. Es muss nicht immer die Innenstadt sein, es gibt auch noch andere Stadtteile, Herr Bürgermeister“, schildert er in den sozialen Medien.