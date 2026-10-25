EC VSV feiert klaren 4:0-Heimsieg gegen Innsbruck

Der EC VSV hat sein Heimspiel gegen den HC Innsbruck mit 4:0 gewonnen und damit den zweiten Sieg binnen weniger Tage eingefahren.

Die Villacher erwischten einen perfekten Start in die Partie: Bereits in der 2. Spielminute brachte Linus Andersson die Hausherren mit einem Schuss ins Eck mit 1:0 in Führung. In der Folge kontrollierte der VSV über weite Strecken den Scheibenbesitz, Innsbruck kam zwar phasenweise besser ins Spiel, blieb offensiv jedoch ohne Durchschlagskraft.

Tor wollte nicht gelingen

Im zweiten Abschnitt bot sich den Kärntnern mehrfach die Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen. Weder im Powerplay nach einer Strafe gegen Marcel Witting noch bei einem zugesprochenen Penalty wollte das zweite Tor gelingen. So blieb es bis zur zweiten Drittelpause beim knappen 1:0.

Entscheidung im letzten Drittel

Die Entscheidung fiel schließlich im Schlussdrittel: Kevin Hancock stellte in der 44. Minute auf 2:0, ehe Elias Wallenta in Minute 52 einen Gegenangriff erfolgreich zum 3:0 abschloss. Kurz vor dem Ende schnürte Hancock mit dem Treffer zum 4:0-Endstand (59.) seinen Doppelpack.