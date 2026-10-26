Wilde Szenen in Villach: Lenker (21) rammt Polizeiauto und wird festgenommen

Mit überhöhter Geschwindigkeit fiel ein 21-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Montag einer Polizeistreife im Raum Villach auf. Bei der Kontrolle kollidierte er mit dem Dienstfahrzeug. Der Mann wurde festgenommen.

In der Nacht auf Montag, dem 26. Oktober, bemerkte eine Polizeistreife gegen 0.30 Uhr im Bereich Villach einen Wagen, der offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nach einer längeren Nachfahrt konnten die Beamten das Fahrzeug schließlich anhalten. Als sich die Polizisten dem Auto näherten, wollte der Lenker offenbar erneut ausparken. Vermutlich versuchte er damit, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Dienstfahrzeug der Polizei.

Alkoholtest verweigert

Bei dem Lenker handelte es sich laut Polizei um einen 21-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land. Da die Beamten Symptome einer Alkoholisierung feststellten, forderten sie ihn zu einem Alkomattest auf. Diesen verweigerte der Mann. Aufgrund seines aufgebrachten und aggressiven Verhaltens sowie der Tatsache, dass er seine Fahrt fortsetzen wollte, nahmen ihn die Polizisten fest. Anschließend wurde er ins Polizeianhaltezentrum überstellt. Wie sich herausstellte, war der 21-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Er wird wegen der von ihm gesetzten Delikte angezeigt