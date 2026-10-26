Meterhohe Rauchsäule: Auto brannte lichterloh

Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Einsatzkräfte im Bezirk Villach-Land am Sonntag ausrücken: Im Gemeindegebiet von Rosegg stand ein Auto in Flammen.

In Rosegg stand ein Auto in Flammen.

In Rosegg stand ein Auto in Flammen.

Am 25. Oktober 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Rosegg mit dem Einsatzstichwort „B2 – Brand PKW“ alarmiert. Vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten, das brennende Auto zügig abzulöschen und die Gefahr einzudämmen.

Abschleppdienst auch im Einsatz

Im Anschluss übernahm ein Abschleppdienst den Abtransport des beschädigten Fahrzeugs. Die FF Rosegg stand bei den Löscharbeiten mit dem Tanklöschfahrzeug TLFA 2000-200 im Einsatz.