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/ ©FF Rosegg
Bild auf 5min.at zeigt einen Autobrand
In Rosegg stand ein Auto in Flammen.
Rosegg
26/10/2026
Brandeinsatz

Meterhohe Rauchsäule: Auto brannte lichterloh

Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Einsatzkräfte im Bezirk Villach-Land am Sonntag ausrücken: Im Gemeindegebiet von Rosegg stand ein Auto in Flammen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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Am 25. Oktober 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Rosegg mit dem Einsatzstichwort „B2 – Brand PKW“ alarmiert. Vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten, das brennende Auto zügig abzulöschen und die Gefahr einzudämmen.

Abschleppdienst auch im Einsatz

Im Anschluss übernahm ein Abschleppdienst den Abtransport des beschädigten Fahrzeugs. Die FF Rosegg stand bei den Löscharbeiten mit dem Tanklöschfahrzeug TLFA 2000-200 im Einsatz.

Bild auf 5min.at zeigt einen Autobrand
©FF Rosegg |
Die Floriani…
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©FF Rosegg |
…bekämpften den Autobrand.
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