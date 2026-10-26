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/ ©Montage Canva
Bild auf 5min.at zeigt eine Eisdisco.
Zu Halloween startet die erste Eisdisco der Saison.
Villach
26/10/2026
Cool

Zu Halloween: Eisdisco in Villach startet

Save the Date: Denn die erste Eisdisco der Saison in Villach findet bald statt!

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Halloween naht. Und auch die erste Eisdisco der Saison in Villach. Warum also nicht beides kombinieren und im Kostüm Eislaufen?

Eisdisco zu Halloween

Am 31. Oktober ist es wieder so weit, die erste Eisdisco des Jahres findet statt. Und das genau an Halloween. Also schnapp dir deine Eislaufschuhe und dein Kostüm und tanze auf dem Eis. Der Vorverkauf für die ersten vier Termine bis einschließlich 17. Jänner startete am 19. Oktober 2026. Für die restlichen Termine 2027 startet der Vorverkauf am 30. November 2026.

Die Termine im Überblick:

  • Samstag, 31.10.2026 | 18.30 – 21.00 Uhr

  • Samstag, 28.11.2026 | 18.30 – 21.00 Uhr

  • Samstag, 12.12.2026 | 18.30 – 21.00 Uhr

  • Samstag, 17.01.2027 | 18.30 – 21.00 Uhr

  • Freitag, 29.01.2027 | 18.30 – 21.00 Uhr

  • Samstag, 20.02.2027 | 18.30 – 21.00 Uhr

  • Samstag, 06.03.2027 | 18.30 – 21.00 Uhr

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