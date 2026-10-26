60-Millionen-Projekt: Neues Luxus-Hotel entsteht am Wörthersee

Ein volles Jahrzehnt verging von den ersten Plänen bis zum behördlichen Bescheid, nun hält der Salzburger Projektentwickler Hermann Unterkofler alle notwendigen Papiere in Händen, berichten Medien. Sowohl die Freigabe durch die Gemeinde Velden, überreicht durch Ortschefin Margit Heissenberger (SPÖ), als auch die Zustimmung der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land liegen schwarz auf weiß vor. Damit steht der Umsetzung des „Hermitage Velden Suitehotels“ nichts mehr im Wege.

60-Millionen-Euro-Offensive

Zusammen mit dem Schwesterprojekt „Hermitage Corso“, dessen Bau bereits läuft, pumpt Unterkofler mehr als 60 Millionen Euro in den Standort. Neben einer halben Hundertschaft an neuen Jobs verspricht das Gesamtpaket der Kommune künftig jährliche Abgabeneinnahmen in der Höhe von etwa 200.000 Euro. Der Investor zeigt sich erleichtert über das Ende des bürokratischen Marathons: Eine derart lange Spanne sei eine Geduldsprobe, nun gelte es, das Vorhaben modern und zeitgemäß umzusetzen. Der Markt reagiert offenbar positiv: Bei der bereits im Bau befindlichen Anlage ist bereits die Hälfte der Einheiten veräußert, beim neu genehmigten Vorhaben liegt die Quote aktuell bei einem Fünftel. Bis 2028 sollen beide Vorhaben bezugsfertig sein.

Bürgermeisterin erfreut über Impulse

Seitens der Gemeindeführung stößt das Großvorhaben auf breite Zustimmung. Für die Weiterentwicklung des Tourismusorts seien moderne Unterkünfte sowie dauerhafte Wertschöpfung essenziell, betonte Bürgermeisterin Heissenberger. Es sei ein starkes Signal, wenn Unternehmer auch in fordernden Phasen derart entschlossen Geld in die Hand nehmen.

Vier Gastro-Zonen und eigener Bootsanleger

Ein Schwerpunkt des Konzepts liegt auf dem kulinarischen Angebot. Auf dem Hotelgelände entstehen vier gastronomische Einheiten, darunter ein Restaurant, ein Pool- und Beachclub sowie ein Dutzend Plätze zum Festmachen von Booten. Für den operativen Betrieb hält der Bauherr derzeit Ausschau nach erstklassigen Partnern aus der Gastronomieszene, die Einheimische wie Feriengäste gleichermaßen mit ansprechender Küche und fairen Preisen anlocken sollen.