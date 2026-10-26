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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Feuerwehrautos in der Nacht.
Stundenlang waren die Einsatzkräfte heute Nacht in Treffen im Einsatz.
Treffen
26/10/2026
Einsatz

Stundenlanger Nachteinsatz: Überhitztes Hackgut forderte Feuerwehren

In der Nacht wurden zahlreiche Florianis geweckt. Drei Feuerwehren rückten zu einem Brand in einer Hackschnitzelanlage in Treffen aus.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Gegen 1 Uhr früh schrillten in der Nacht auf Montag die Alarmglocken bei den Freiwilligen Feuerwehren Treffen, Winklern-Einöde und Sattendorf. Wegen einer Hitzeentwicklung in einer „Heizanlage“ rückten drei Feuerwehren zu einem stundenlangen Einsatz aus.

Stundenlanger Einsatz

In einer Hackschnitzelanlage im Gemeindegebiet von Treffen am Ossiacher See war gelagertes Hackgut überhitzt, wodurch Brandgefahr bestand. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) dem ORF mitteilte, mussten die Florianis das Material vor Ort aufwendig umschichten, um die Hitzequelle abzukühlen und Schlimmeres zu verhindern. Erst nach rund fünfeinhalb Stunden schweißtreibender Arbeit konnten die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr wieder abrücken.

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