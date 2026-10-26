„Plötzlich und unerwartet“: Kloster Wernberg trauert um Schwester Maria Cleopha

Das Kloster Wernberg trauert um Schwester Maria Cleopha. Die Ordensfrau verstarb völlig unerwartet am Sonntag.

Das Kloster Wernberg (Bezirk Villach-Land) trauert um ein Mitglied seiner Gemeinschaft: Wie die spirituelle Stätte über die sozialen Medien bekannt gab, ist Schwester Maria Cleopha verstorben.

„Sie wird uns sehr fehlen“

„Ganz plötzlich und unerwartet hat Gott am Sonntag unsere liebe Sr. Maria Cleopha zu sich gerufen“, teilte das Kloster mit und würdigte ihr Wirken: „Mit großer Dankbarkeit erinnern wir uns an ihr fröhliches Wesen, ihre Herzlichkeit und ihr selbstverständliches Dasein im Gebet und in der täglichen Arbeit. Sie wird uns sehr fehlen. In unseren Herzen und Gebeten wird sie weiterleben.“

Begräbnistermin steht noch nicht fest

Wann das Begräbnis stattfinden wird, steht derzeit noch nicht fest. Der Termin soll laut der Mitteilung in den sozialen Medien aber noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 15:36 Uhr aktualisiert