Neues Magazin aus Villach bringt die Krampus- und Perchtenszene groß heraus

Die Agentur Magneto CPA bringt am 20. November erstmals „KRAMPUS“ heraus: Österreichs neues Magazin für Krampus- und Perchtenkultur. Auf 5 Minuten erwartet euch ab sofort ein exklusives Best-of.

Villach wird zur Zentrale für gelebtes Brauchtum: Ein neues Printmagazin setzt der Krampus- und Perchtenszene ein papiernes Denkmal. Am 20. November erscheint die Premierenausgabe von „KRAMPUS – Österreichs Krampus & Perchten Magazin“. Entwickelt wird die hochwertige Jahresausgabe von der Villacher Agentur Magneto CPA rund um Philip Umlauft und Mag. Nikolaus Gierok gemeinsam mit Chefredakteur Reinhard Wastl.

Faszinierende Holzmasken, meisterhaftes Schnitzer-Handwerk, tief verwurzelte Traditionen und spannende Geschichten aus der Szene: Das neue Magazin widmet sich auf 110 Seiten im Großformat ganz der Faszination der düsteren Gestalten, die Jahr für Jahr Hunderttausende Menschen in ihren Bann ziehen.

Villacher Kreativschmiede bringt Brauchtums-Bibel auf den Markt

Dass das Magazin aus Villach gesteuert wird, ist kein Zufall. Die Werbeagentur Magneto CPA vereint kreative Expertise mit tiefem Verständnis für die Tradition. Für Chefredakteur und Krampuslauf Villach Organisator Reinhard Wastl geht damit ein Herzensprojekt an den Start: „Es wird ernst. Krampus kommt! Ein neues Kapitel für das österreichische Krampus- und Perchtenbrauchtum beginnt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der ersten Ausgabe und freuen uns riesig darauf, den Lesern faszinierende Masken, beeindruckendes Handwerk und jede Menge gelebtes Brauchtum zu präsentieren.“ Für Chefredakteur Reinhard Wastl geht damit ein Herzensprojekt an den Start:

„Es wird ernst. Krampus kommt! Ein neues Kapitel für das österreichische Krampus- und Perchtenbrauchtum beginnt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der ersten Ausgabe und freuen uns riesig darauf, den Lesern faszinierende Masken, beeindruckendes Handwerk und jede Menge gelebtes Brauchtum zu präsentieren.“

Exklusive Kooperation mit 5 Min: Das digitale Best-of

Damit die Fans nicht nur einmal im Jahr auf ihre Kosten kommen, spannen das Magazin und 5 Minuten ab sofort zusammen eine Kooperation: In dieser Zusammenarbeit begleitet www.5min.at den Endspurt bis zur Premiere am 20. November und informiert laufend über die wichtigsten News aus der Szene. Leserinnen und Leser von 5 Minuten erwartet ab sofort ein digitales „Best-of“ – von ersten Einblicken hinter die Kulissen der Maskenschnitzer über Termin-Highlights der bevorstehenden Läufe bis hin zu exklusiven Vorschauen auf die Geschichten im Heft.

Heimspiel: Vorfreude auf den Villacher Krampusumzug

Ein absoluter Höhepunkt im Kalender steht für Brauchtumsfans direkt vor der Haustür an: Der traditionsreiche Villacher Krampusumzug wird auch in diesem Jahr die Draustadt in eine spektakuläre Welt der Masken und Gewänder verwandeln. Termin ist der 27. November 2026. Schaurige Gestalten ziehen dann durch die Innenstadt und machen Villach damit einmal mehr zum pulsierenden Zentrum der Krampus- und Perchtenszene. Das neue Magazin liefert dazu das passende Fundament auf Papier – eben auch made in Villach.

Nähere Infos zum Magazin, Abo-Bestellungen sowie Anzeigenpreise sind online unter www.krampusmagazin.at zu finden.