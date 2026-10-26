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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen und Drogen vor dem Landesgericht Klagenfurt.
Das Landesgericht Klagenfurt verhandelt den Fall eines Mannes, der in Villach 172 Gramm Heroin entwendet haben soll. Bis zum Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.
Klagenfurt/Villach
26/10/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Mutmaßlicher Heroin-Diebstahl in Villach beschäftigt Landesgericht Klagenfurt

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann wegen Drogen und mutmaßlichen Diebstahls verantworten. Bis zum Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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In der aktuellen Woche stehen am Landesgericht Klagenfurt wieder zahlreiche Verhandlungen an. Unter den anberaumten Terminen befindet sich auch ein Fall, der im Zusammenhang mit Suchtgift steht.

172 Gramm Heroin

„Einem Erwachsenen wird unter anderem zur Last gelegt, im September 2026 in Villach, 172 Gramm Heroin gestohlen zu haben“, heißt es seitens der Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt.

Unschuldsvermutung

Aufgrund des Suchtgiftes sowie wegen des mutmaßlichen Diebstahls muss sich der Mann nun am Mittwoch vor Gericht verantworten. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Betroffenen die Unschuldsvermutung.

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