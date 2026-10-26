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/ ©Felizian Krenn / 5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Triebwagen der ÖBB
Aufgrund von Baumaßnahmen ist die Bahnstrecke zwischen Hermagor und Arnoldstein gesperrt.
Villach-Land/Hermagor
26/10/2026
Seit Sonntag

Bahnstrecke gesperrt: Was Pendler zwischen Hermagor und Arnoldstein wissen müssen

Wegen Arbeiten ist die Bahnstrecke zwischen Hermagor und Arnoldstein gesperrt. Für Nahverkehrszüge gibt es Schienenersatzverkehr.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Seit Sonntagabend müssen sich Reisende zwischen Hermagor und dem Bezirk Villach-Land auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Der Streckenabschnitt zwischen Hermagor und Arnoldstein ist seit dem 25. Oktober, 7 Uhr, für den regulären Bahnverkehr gesperrt.

Bis 7. November

Grund für die Maßnahme ist eine umfassende Baustelle zur Modernisierung der Bahnanlagen. Die Arbeiten und die damit verbundene Streckensperre werden voraussichtlich bis zum 7. November um 17 Uhr andauern.

Zwischen Hermagor und Arnoldstein

Damit Fahrgäste weiterhin ihr Ziel erreichen können, ist für den betroffenen Abschnitt gesorgt: „Ein Schienenersatzverkehr ist für Züge des Nahverkehrs zwischen Hermagor und Arnoldstein eingerichtet“, ergänzen die ÖBB. Für den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten tritt zudem ein Baustellensonderfahrplan in Kraft. Reisende können die angepassten Verbindungen und geänderten Fahrzeiten bereits direkt in der SCOTTY-App einsehen und ihre Fahrten entsprechend planen.

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