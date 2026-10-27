„Regenbogenball“ am Kärntner Himmel sorgt für Staunen

Ein ungewöhnlicher Anblick sorgte am Himmel über Villach für staunende Blicke. Aufmerksame 5-Minuten-Leser blickten ins Freie und entdeckten ein farbenfrohes Leuchten direkt neben der Sonne.

Daher wurden gleich ein paar Bilder geschossen und an die Redaktion verschickt. Immer wieder gibt es Sichtungen von besonderen Himmelsereignissen – 5 Minuten hat schon des Öfteren berichtet.

Himmelsphänomen über Ledenitzen gesichtet

Tatsächlich handelt es sich bei dem Phänomen nicht um einen klassischen Regenbogen, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine sogenannte Nebensonne (Fachbegriff: Parhelion). Recherchen ergaben, dass ein typischer Regenbogen nur entsteht, wenn man die Sonne im Rücken hat und auf eine Regenwand blickt. Eine Nebensonne zeigt sich aber direkt neben dem eigentlichen Sonnenstand.

So entsteht das bunte Licht am Himmel

Auf den Aufnahmen ist deutlich erkennbar, dass der Himmel von dünnen, federartigen Schleierwolken (Cirren) durchzogen ist. Diese Wolken schweben in mehreren Kilometern Höhe und bestehen vollständig aus feinsten Eiskristallen, heißt es weiter. Treffen die Sonnenstrahlen in einem bestimmten Winkel auf diese sechseckigen Eiskristalle, wird das Licht wie durch ein Prisma gebrochen und reflektiert. Das Resultat: Ein farbig schimmernder Fleck am Himmel, der zur Sonne hin rötlich und nach außen hin bläulich leuchtet.

Halo-Phänomen in Kärnten

Nebensonnen zählen zur Familie der Halo-Erscheinungen. Häufig treten sie links, rechts oder sogar auf beiden Seiten der Sonne im Abstand von etwa 22 Grad auf. Je nach Dichte der Eiskristalle wirken sie manchmal wie ein kleiner, runder Regenbogenfleck – genau jener „Regenbogenball“, der die Kärntner zum Staunen brachte.

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©Alex | Ein ungewöhnlicher Anblick sorgte am Himmel über Villach für staunende Blicke. ©Alex | Aufmerksame 5-Minuten-Leser blickten ins Freie und entdeckten ein farbenfrohes Leuchten direkt neben der Sonne.

Transparenzhinweis KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 08:43 Uhr aktualisiert