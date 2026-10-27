Härtetest für VSV: „Adler“ fordern Spitzenreiter Bozen

Mit einem weiteren Erfolg wollen die Kärntner den Anschluss an die begehrten Top-Sechs-Plätze fixieren. Spielbeginn ist morgen um 19.45 Uhr in Bozen.

VSV will Erfolgsserie in Bozen ausbauen

Der Trend spricht für Villach: Mit Erfolgen über Budapest (4:1) und Innsbruck (4:0) verbuchten die Draustädter zuletzt acht Tore bei nur einem Gegentreffer. Damit kletterte der VSV mit 20 Punkten auf Tabellenplatz acht und liegt nur noch drei Zähler hinter den sechstplatzierten Graz99ers – bei einem Spiel weniger. Gegen Bozen wartet nun jedoch die größte Herausforderung der laufenden Meisterschaft: Die Hausherren führen das Tableau mit 33 Punkten an, stellen mit 61 Treffern den torgefährlichsten Sturm und halten die beste Tordifferenz (+28) der Liga.

Spannendes Match erwartet

Sechs der vergangenen zehn Duelle mit Bozen entschieden die Blau-Weißen für sich. Zudem feierte der VSV bei seinen jüngsten beiden Auftritten in der Eiswelle Siege (5:4 und 6:3) und beendete damit eine langjährige Durststrecke auf Südtiroler Eis. Ein Schlüsselfaktor könnten die Über- und Unterzahlsituationen werden: Während Bozen im Powerplay glänzt (28,3 Prozent Erfolgsquote), hält Villach mit dem zweitbesten Penalty-Killing der Liga (82,7 Prozent) dagegen.

VSV-Kader fast komplett

Personell kann VSV-Head-Coach Pierre Allard nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nahezu der gesamte Kader steht für den Schlager bereit. Einzig hinter dem Einsatz von Stürmer Joseph Cramarossa steht noch ein kleines Fragezeichen. Eine Entscheidung über sein Comeback fällt kurzfristig vor Spielbeginn.