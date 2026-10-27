Villach: Infineon investiert 1,1 Milliarden in Chip-Zukunft

Ein globaler Meilenstein für den Standort Villach: Die Infineon Technologies AG errichtet am Standort Villach die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleiter auf 300-Millimeter-Wafern.

Bis zum Jahr 2034 fließen insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro in das Kärntner Werk. Der Startschuss für die neue Produktion soll bereits Ende 2027 fallen.

Milliarden-Investition am Standort Villach

Für den Ausbau nutzt Infineon bereits bestehende sowie modernisierte Reinraumflächen in Villach. Diese Strategie sorgt für eine besonders effiziente und kostensparende Erweiterung der Produktionskapazitäten. Der schrittweise Hochlauf orientiert sich dabei direkt an der weltweiten Marktnachfrage. Das Projekt wird zudem im Rahmen des Europäischen Chips Acts mit einer Förderung von 319 Millionen Euro unterstützt, um die technologische Unabhängigkeit Europas zu sichern.

Energieeffiziente Halbleiter für KI, Robotik und E-Fahrzeuge

Mit dem Ausbau reagiert Infineon auf den rasant steigenden Bedarf an hocheffizienten Stromversorgungslösungen. Das Material Galliumnitrid sorgt in modernen Chips für enorme Effizienzgewinne. Die Halbleiter der neuesten Generation kommen künftig vor allem in stromhungrigen KI-Rechenzentren, in der modernen Energie-Infrastruktur, bei Elektrofahrzeugen, in der Robotik sowie in der Konsumentenelektronik zum Einsatz.

Zustimmung aus politischen Kreisen

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont: „Dass in einer schwierigen Phase für die europäische Industrie eine solche Investition in Kärnten umgesetzt wird, zeigt, dass wir ganz offensichtlich in die richtigen Faktoren investiert haben. Wir sind für globale Innovationstreiber weiterhin attraktiv.“ Der Wirtschaftslandesrat hebt auch die finanzielle Unterstützung des Bundes in Höhe von 319 Millionen Euro hervor. Auch SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller begrüßt die heute bekanntgegebene Milliardeninvestition von Infineon in Villach: „Das ist eine Investition in die technologische Zukunft Kärntens und ein starkes Zeichen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts.“

Stadt Villach zeigt sich erfreut

Die Stadt Villach begrüßt die heute angekündigte Investition in den Standort. „Der Ausbau ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Villach und sichert die langfristige Perspektive des Unternehmens als Zugpferd der heimischen Wirtschaft“, sagen Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sowie die Stadträte und Parteichefs Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) in einer gemeinsamen Stellungnahme. Gleichzeitig laufen die Arbeiten für mögliche künftige Entwicklungsschritte des Konzerns weiter: Gemeinsam mit dem Bund, dem Land Kärnten und Infineon wird derzeit die alte Mülldeponie unmittelbar neben dem Konzernstandort beseitigt. Die dadurch freiwerdende Fläche soll potenzielle Expansionen von Infineon in kommenden Jahren ermöglichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 10:19 Uhr aktualisiert