„Respektlos und nicht nachvollziehbar“: Sudhouse-Absage sorgt für Ärger

Die kurzfristige Absage für den neuen „SudHOUSE Club“ in Villach sorgt nun für politische Kritik. Verantwortung ERDE fordert nun, die Clubbing-Reihe doch noch stattfinden zu lassen – allerdings bei freiem Eintritt.

Eigentlich hätte am Freitag, dem 30. Oktober 2026, im Sudhaus der Villacher Stadtbrauerei erstmals der „SudHOUSE Club“ stattfinden sollen. Vier DJ-Acts waren angekündigt, Tickets konnten gekauft werden. Doch nur eine Woche vor der Premiere zog die Stadt Villach überraschend die Reißleine und sagte die Veranstaltung wie berichtet ab. Als Grund nannte sie das inzwischen wieder gewachsene Nachtleben in Villach. Bei Verantwortung ERDE stößt diese Begründung auf Unverständnis.

„Respektlos und nicht nachvollziehbar“

Besonders die kurzfristige Absage sorgt bei Verantwortung ERDE für Kritik. Die Clubbing-Reihe war auf Initiative von Jugendlichen gemeinsam mit der Stadt Villach, der Wirtschaftskammer und Innenstadt-Gastronomen entwickelt worden. Dass das Projekt nun trotz abgeschlossener Vorbereitungen nicht umgesetzt wird, sei enttäuschend. Die Partei kritisiert außerdem den Umgang mit den gebuchten Künstlern. Diese hätten laut Verantwortung ERDE erst aus den Medien von der Absage erfahren – das sei „respektlos und nicht nachvollziehbar“.

V-Club-Eröffnung war schon länger bekannt

Auch die offizielle Erklärung der Stadt lässt die Bürgerliste nicht gelten. Diese begründete das SudHOUSE-Aus damit, dass es mit „The City Rocks“ und den „Eve Sessions“ neue attraktive Angebote gebe, auch die Wiedereröffnung des V-Clubs sei ein Faktor. Seitens der Stadt hieß es dazu: „Die Initiative ist derzeit schlichtweg nicht notwendig, Villachs Nachtleben hat sich selbst geholfen.“ Nach Rücksprache mit Jugendlichen sei deshalb entschieden worden, den „SudHOUSE Club“ vorerst nicht weiterzuverfolgen. Verantwortung ERDE kritisiert jedoch, dass die Wiedereröffnung des V-Clubs bereits seit dem 24. September bekannt gewesen sei – und damit schon vor der Ankündigung des „SudHOUSE Clubs“.

Dobernig fordert Aufklärung

Gerald Dobernig von Verantwortung ERDE fordert deshalb Aufklärung: „Die Stadt muss offenlegen, woher dieses Kommunikationsversagen kommt und welche Gründe wirklich zur Absage geführt haben. Terminlich ist das nicht nachvollziehbar. Endlich soll einmal etwas für junge Menschen gemacht werden, und dann wird es völlig überstürzt abgesagt.“

Clubbing soll doch noch stattfinden – und zwar gratis

Die Bürgerliste fordert außerdem, das bereits ausgearbeitete Veranstaltungskonzept wieder aufzugreifen und die Clubbing-Reihe nachzuholen. Dabei soll auch der ursprünglich vorgesehene Eintrittspreis von 15 Euro gestrichen werden. „Villach braucht dringend eine Stärkung der Jugend- und Clubkultur. Wenn Beteiligung ernst gemeint ist, muss das Ergebnis auch eine Chance bekommen – für ein Villach, das lebt“, betont Dobernig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 15:31 Uhr aktualisiert