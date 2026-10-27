Von Texas nach Villach: Abenteuer-Familie wagt Neustart in Kärnten

„Kärntnerisch ist auf jeden Fall schwerer zu verstehen als texanisches Englisch.“ Das behauptet zumindest Jennys Mann Ralf. Die Familie ist gerade erst von Texas nach Villach gezogen und erlebt so manche Überraschung.

Von Dresden nach Texas und jetzt nach Villach: Für Jenny (40), ihren Mann Ralf (44) und ihren neunjährigen Sohn hat sich das Leben in den vergangenen Jahren gleich mehrmals grundlegend verändert. Erst vor vier Wochen ist die deutsche Familie von Austin im US-Bundesstaat Texas nach Kärnten gezogen. Und das, obwohl Jenny und ihr Sohn zuvor noch nie in Villach gewesen sind. Gegenüber 5 Minuten hat die Abenteurerin erzählt, wie es sich anfühlt, die texanische Hitze gegen Kärntner Bergluft einzutauschen.

Eigentlich sollte es zurück nach Deutschland gehen

Ursprünglich stammt die Familie aus Deutschland, wo sie zuletzt in Dresden lebte. Vor gut zwei Jahren ging es für sie beruflich nach Texas. Ralf ist Ingenieur und arbeitet in einer Managementposition. Sein Unternehmen hatte ihn für mehrere Jahre in die USA entsandt. Als dieser Aufenthalt zu Ende ging und ein längerer Verbleib in den Vereinigten Staaten zunehmend schwieriger wurde, stand die Familie vor einer Entscheidung: Zurück nach Deutschland oder noch einmal etwas völlig Neues wagen? „Da wir Deutschland schon gut kennen, dachten wir uns: Wenn wir schon einmal auf Abenteuerreise sind, warum sollten wir dann jetzt damit aufhören?“, erzählt Jenny. Als sich für Ralf die Möglichkeit ergab, innerhalb seines Unternehmens an den Standort Villach zu wechseln, war die Entscheidung schnell gefallen.

©Privat Das Bild auf 5min.at zeigt Ralf, Jenny und ihren Sohn.

Villach, die große Unbekannte

Österreich war der Familie zwar nicht völlig fremd, Villach hingegen schon. Jenny hatte vor rund zehn Jahren drei Monate in Wien verbracht, Ralf kannte Villach von einer kurzen Dienstreise. Für Jenny und ihren Sohn war die Stadt dagegen völliges Neuland. Überzeugt hat sie schließlich unter anderem die Aussicht auf ein Leben zwischen Bergen und Seen. „Als Ralf dann erzählte, dass Villach von Bergen umgeben ist und es sich hier fast ein bisschen wie im Urlaub anfühlt, waren wir eigentlich schon überzeugt“, erinnert sich Jenny.

Hast du schon einmal im Ausland gelebt? Ja, für ein paar Monate. Ja, für ein paar Jahre. Ich lebe aktuell im Ausland. Nein, noch nie. Nein, aber ich habe es vor. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Die Familie ist da, die Möbel noch nicht

Ganz ohne Herausforderungen verlief der Umzug über den Atlantik allerdings nicht. Vor allem die Wohnungssuche aus der Ferne und die Schulwahl für den neunjährigen Sohn waren nicht einfach. Unterstützung bekam die Familie von Ralfs Arbeitgeber, der einen Großteil des Umzugs organisierte. Eine Relocation-Agentin hilft außerdem bei den Behördenwegen. Eine weitere Herausforderung: der Hausstand. Denn der lässt sich von Texas nach Kärnten nicht einfach in einen Umzugswagen laden. Die Möbel und persönlichen Gegenstände wurden in einen Schiffscontainer gepackt und auf die lange Reise geschickt. Während die Familie längst in Villach angekommen ist, sind ihre Sachen noch unterwegs. „Momentan befinden wir uns also buchstäblich zwischen zwei Leben: Das alte haben wir bereits hinter uns gelassen, während das neue Zuhause noch nicht vollständig eingerichtet ist“, beschreibt Jenny die Situation.

©Privat So ein Umzug bringt auch einige Schwierigkeiten mit sich. ©Privat Das wissen Ralf und Jenny aus eigener Erfahrung.

Kärntner Dialekt schwieriger als texanisches Englisch?

Auch sprachlich gibt es für die Neuankömmlinge einiges zu entdecken. Obwohl Deutsch ihre Muttersprache ist, verstehen sie in Kärnten nicht immer jedes Wort. „Ralf behauptet ja, dass Kärntnerisch auf jeden Fall schwerer zu verstehen ist als texanisches Englisch“, erzählt Jenny schmunzelnd. Tatsächlich habe es bereits Situationen gegeben, in denen die Familie nachfragen musste. „Aber bisher ließ sich das immer ganz charmant lösen“, so Jenny schmunzelnd. Sie ist zuversichtlich, dass sie sich bald an den Dialekt gewöhnen werden. Schließlich hätten sie vor zwei Jahren auch erst lernen müssen, das texanische Englisch zu verstehen.

©Privat Ralf und Jenny freuen sich schon auf ihre neuen Abenteuer in Kärnten.

Beim Hofer wird der Einkauf zum Leistungssport

Eine der größten Umstellungen wartet auf die Familie allerdings an einem sehr alltäglichen Ort, nämlich an der Supermarktkasse. In Texas sei das Einkaufen wesentlich gemütlicher abgelaufen. Dort habe man in aller Ruhe seine Waren aufs Band legen können, anschließend seien die Lebensmittel sogar eingepackt worden. In Österreich sieht das anders aus. „Hier muss man fast schon fast sportliche Höchstleistungen vollbringen, um beim Einpacken hinterherzukommen. Besonders beim Hofer. Da sind wir definitiv noch im Training“, erzählt Jenny humorvoll. Auch die österreichische Bürokratie hat die Familie bereits kennen (und eher nicht lieben) gelernt. „Wir dachten eigentlich, wir wären durch Deutschland schon einiges gewohnt, aber Österreich steht dem offenbar in nichts nach“, meint Jenny. Gefühlt brauche man für alles erst einmal drei Formulare. „In den USA haben wir viele Dinge als deutlich unkomplizierter und direkter erlebt. Vieles ließ sich schnell und ohne große Umwege erledigen“, teilt sie ihre Erfahrungen.

Von breiten Highways zu engen Villacher Straßen

Gewöhnungsbedürftig ist außerdem der Straßenverkehr. Nach zwei Jahren in Texas, wo breite Straßen und jede Menge Platz zum Alltag gehörten, erscheinen der Familie manche Straßen in Villach ziemlich eng. „Eine Straße, auf der sich hier zwei Autos begegnen, wäre in Texas gefühlt gerade einmal für eine Fahrtrichtung breit genug“, beschreibt Jenny den Unterschied. Dafür genießt die Familie einen anderen Vorteil umso mehr: In Villach lässt sich vieles zu Fuß erledigen. In Austin war das Auto hingegen beinahe ständig notwendig.

©Privat Jenny und Ralf geben einander auch in herausfordernden Situationen Halt.

„Wow, wie schön ist es bitte hier!“

Was Jenny an ihrem neuen Zuhause besonders begeistert, ist die Drau. Schon in Dresden zog es sie regelmäßig an die Elbe, in Austin spazierte sie gerne am Lady Bird Lake entlang. Jetzt hat sie in Villach einen neuen Lieblingsplatz am Wasser gefunden. Besonders die Farbe der Drau hat es ihr angetan. „Wenn dann noch der Himmel strahlend blau ist und sich alles im Wasser spiegelt, sind das Momente, in denen ich einfach nur denke: Wow, wie schön ist es bitte hier!“ Ralf wiederum freut sich über die Nähe zu den Bergen und Seen. Zahlreiche Ausflugstipps haben die drei bereits bekommen. Nun wollen sie Kärnten nach und nach erkunden.

„Mit Villach einen echten Volltreffer gelandet“

So sehr die Familie ihr Leben in Texas geliebt hat, so positiv fällt ihr erster Eindruck von Kärnten aus. Besonders überrascht hat sie die Freundlichkeit der Menschen. In Texas hätten sie eine offene und herzliche Kultur kennengelernt. Ähnlich willkommen fühlen sie sich nun auch in Villach. „Wir haben schnell festgestellt: Wenn man selbst mit einem Lächeln auf andere zugeht, bekommt man fast immer eines zurück“, erzählt Jenny. Beruflich steht für die 40-Jährige ebenfalls ein Neuanfang bevor. Die Historikerin war bisher in der Erwachsenenbildung tätig und möchte sich nun in Österreich neu orientieren. Wie es für sie weitergeht, ist also noch offen. Fest steht aber, dass sie ihre Entscheidung bisher nicht bereut. „Was unsere Abenteuerlust angeht, haben wir mit Villach auf jeden Fall einen echten Volltreffer gelandet“, sagt Jenny. Wer mehr über das Kärnten-Abenteuer der Familie erfahren möchte, kann Jenny auf Instagram folgen, wo sie über den Neustart, das Familienleben und ihre Entdeckungen in Kärnten berichtet.

Erzähle auch du deine Geschichte Die 5-Minuten-Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 17:01 Uhr aktualisiert