„Unglaubliches Erlebnis“: 70 Mutige wagten Vollmondsprung in den Faaker See

Während andere den Nationalfeiertag gemütlich angingen, wagten rund 70 Menschen am Faaker See den Sprung ins kalte Wasser. Bei nur 14 Grad Wassertemperatur fand am Montagabend das erste Kärntner Vollmond-Schwimmen statt.

Ein Vollmond über dem Faaker See, zahlreiche Schaulustige am Ufer und rund 70 Menschen, die sich trotz herbstlicher Temperaturen ins Wasser trauten: Am Montag, dem 26. Oktober 2026, ging am Panoramabeach in Drobollach (Villach) das erste Kärntner Vollmond-Schwimmen über die Bühne. Die Teilnehmer reisten nicht nur aus Villach, Hermagor und Klagenfurt an, sondern sogar aus Wien. Für die meisten war es das erste Mal, dass sie sich bei derart niedrigen Temperaturen ins Wasser wagten.

Von sieben bis 80 Jahren war alles dabei

Besonders bemerkenswert war die große Altersspanne: Der jüngste Teilnehmer war gerade einmal sieben Jahre alt, der älteste bereits 80. Gemeinsam stellten sie sich der Herausforderung, bei einer doch recht frischen Wassertemperatur von nur 14 Grad in den Faaker See zu steigen. Auch an Land war einiges los. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das ungewöhnliche Spektakel vom Ufer aus. Die Begeisterung war nach dem gemeinsamen Bad jedenfalls groß. „Es war ein unglaubliches Erlebnis“, lautete das Fazit der Teilnehmer laut Initiator Mario Oberstrass.

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Villacher Weltrekordhalter hatte die Idee

Hinter der Veranstaltung steckt der Villacher Extremsportler und Autor Mario Oberstrass, der sich seit 17 Jahren intensiv mit Kälte beschäftigt. Im vergangenen Jahr stellte er einen Weltrekord im Eisbaden auf. Sein Wissen gibt er unter anderem in seinem Buch „Durch Kälte ein Feuer entfachen“ weiter, das er heuer auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt hat.

©Mario Oberstrass Rund 70 Teilnehmer wagten sich bei 14 Grad Wassertemperatur in den Faaker See.

Nächster Termin steht bereits fest

Wer das erste Vollmond-Schwimmen verpasst hat, bekommt schon bald eine weitere Gelegenheit. Die kostenlosen Treffen sollen künftig bis einschließlich Mai einmal im Monat stattfinden, jeweils um 19 Uhr.

Vollmond-Schwimmen am Faaker See – die nächsten Termine: Dienstag, 24. November 2026

Mittwoch, 23. Dezember 2026

Freitag, 22. Jänner 2027

Samstag, 20. Feber 2027

Montag, 23. März 2027

Dienstag, 20. April 2027

Donnerstag, 20. Mai 2027