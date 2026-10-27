Besonderes musikalisches Erlebnis zu Allerseelen in Villach

Besondere Klänge erfüllen am Allerseelentag die Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach. Chor, Orchester und Solisten bringen das eindrucksvolle Requiem von Michael Haydn zur Aufführung.

Am 2. November erklingt in der Villacher Stadtpfarrkirche St. Jakob das Requiem in c-Moll von Michael Haydn.

Am 2. November erklingt in der Villacher Stadtpfarrkirche St. Jakob das Requiem in c-Moll von Michael Haydn.

Am Montag, dem 2. November 2026, wird es in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach musikalisch besonders feierlich. Anlässlich von Allerseelen erklingt das Requiem in c-Moll von Michael Haydn. Die Aufführung findet im Rahmen einer heiligen Messe mit Richard Pirker statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Chor und Orchester gestalten die Messe

Für die musikalische Gestaltung sorgen der Chor und das Orchester der Stadthauptpfarrkirche Villach St. Jakob unter der Leitung von Klaus Waltritsch. Als Solisten wirken Christa Mäurer (Sopran), Waltraud Rüsseggger (Alt), David Jagodic (Tenor) und Gregor Einspieler-Springer (Bass) mit. An der Orgel ist Klara Grimschitz zu hören.