Saisonfinale im Casino Velden: Vier Sieger beim Preisschnapsen

Mit dem letzten Preisschnapsen des Jahres fand am 25. Oktober die erfolgreiche Turniersaison 2026 im Casino Velden ihren Abschluss. Insgesamt 93 Teilnehmer sorgten dabei für spannende Duelle.

Die Preisschnapsen-Turniere haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Fixpunkt für Kartenbegeisterte aus Kärnten und darüber hinaus entwickelt, teilt das Casino Velden in einer Aussendung mit. Auch beim Saisonfinale standen Spielstärke, taktisches Geschick und die Freude am Spiel im Mittelpunkt. In mehreren spannenden Spielrunden wurde um wertvolle Punkte und Preisgelder gekartelt.

Vier Sieger teilten sich Preisgeld

Nach einem abwechslungsreichen Turnierverlauf konnten sich schließlich vier Teilnehmer an die Spitze des Starterfeldes setzen. Sie teilten sich ein Preisgeld von insgesamt 2.600 Euro. Insgesamt wurde beim Saisonfinale ein Gesamtpreisgeld von 6.510 Euro ausgespielt. Neben den Preisgeldern sorgte auch die gewohnt gesellige Atmosphäre für beste Stimmung unter den Spielern, heißt es vom Casino Velden abschließend.