Die Pläne für einen weiteren McDonald's in Villach dürften schon bald konkretere Formen annehmen: Anfang November findet die offizielle Bauverhandlung für eine Filiale beim Badstubenweg statt.

Ende Jänner 2024 wurde die McDonald’s-Filiale am Villacher Hauptplatz geschlossen, Liebhaber der „Goldenen Möwe“ mussten sich seitdem mit dem Standort in der Maria-Gailer-Straße begnügen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, gab es dann Ende letzten Jahres Neuigkeiten: Für den Standort Villach ist eine weitere Filiale geplant – und zwar auf dem Areal des Einkaufszentrums VEZ im Badstubenweg.

Modernes McDonald’s-Familienrestaurant geplant

Eigentlich hatte man schon im vergangenen Frühjahr an einen Baubeginn gedacht, doch nun kommt es erstmals am 6. November zur Bauverhandlung. Gegenstand der baupolizeilichen Bewilligung ist die Errichtung eines neuen McDonald’s-Familienrestaurants auf zwei Stockwerken, heißt es auf der Villacher Amtstafel. Vorgesehen ist modernste Gebäudetechnik mit Fotovoltaikanlage und Wärmepumpen. Zudem beinhaltet das Bauansuchen die Errichtung eines Werbepylons sowie mehrerer Werbeanlagen an der Fassade. Auch die Parksituation wird neu geordnet: 102 bestehende Stellplätze fallen weg, dafür entstehen 110 Abstellplätze neu, ergänzt durch 31 weitere Autostellplätze.

Wann wäre eine Eröffnung geplant?

Wie berichtet, handelt es sich bei dem Franchisenehmer um Unternehmer Karl Jurak, welcher bereits Filialen in Villach, Feldkirchen, Spittal und Lienz betreibt. Im Gespräch mit 5 Minuten betont er: „Jetzt kommt es erst zur Bauverhandlung, bis dahin kann noch nichts Genaues gesagt werden.“ Doch er ist guter Dinge: „Das Projekt geht voran. Doch wir müssen die Verhandlung abwarten.“ Laut ihm sei das Ziel eine Eröffnung im Laufe des kommenden Jahres – im Raum würden dafür zwei Varianten stehen, entweder knapp vor oder unmittelbar nach dem Sommer 2027.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 10:09 Uhr aktualisiert