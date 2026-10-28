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/ ©Freepik
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die ein Pflaster auf ihren Oberarm hat.
Ab sofort kann man sich in Villach kostenlos Grippe impfen lassen.
Villach
28/10/2026
Kostenlos

Impfstoff geliefert: Ab sofort Grippe-Impfungen in Villach möglich

Nach Lieferverzögerungen durch den Hersteller ist nun auch genügend Grippeimpfstoff in der Abteilung Gesundheit und Prävention vorrätig. Ab sofort können Termine für die kostenlose Impfung in Villach online gebucht werden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(211 Wörter)
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Villachs Mitarbeiter der Abteilung Gesundheit und Prävention arbeiten stets serviceorientiert und nahe an den Bürgern, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. „Wir in Villach bieten ein breites Spektrum an Beratungsleistungen und Impfungen an, denn Gesundheitsvorsorge ist uns wichtig. Der Grippeimpfstoff wurde nun geliefert, daher gibt es ab sofort natürlich auch die kostenlose Impfung als Serviceleistung“, erklärt Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Erste freie Termine ab dem 12. November

Ab sofort wird immer donnerstags in der Abteilung Gesundheit und Prävention im Magistrat geimpft – immer von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr. Ob der großen Nachfrage gibt es erste freie Termine ab dem 12. November, sie können online über das Terminportal gebucht werden. So bekommen die Bürger: den Wunschtermin und minimieren damit ihre Wartezeit, so die Stadt weiter. Betont wird, dass die E-Card und der Impfpass mitzunehmen sind.

Auch telefonischer Terminvereinbarung möglich

Geimpft wird nur mit Termin, falls jemand das Online-Angebot nicht nutzen kann, ist auch eine telefonische Vereinbarung unter der Impf-Hotline 04242/205-2525 möglich, wobei es hier eventuell zu kürzeren Wartezeiten kommen könnte, heißt es weiter. Die Terminbuchung, alle wichtigen Informationen zum Thema und weitere Impfungen gibt es auf der Website.

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