Lichterzauber und Eiskunstlauf: So startet der Villacher Advent

Die Vorbereitungen für den Villacher Advent gehen in die finale Phase. Am 13. November 2026, um 18 Uhr, erfolgt die feierliche Eröffnung. Auch heuer steht allerhand am Programm.

Im Villacher Stadtmarketing laufen die Vorbereitungen für den Villacher Advent auf Hochtouren. Bereits am 2. November startet der Aufbau der Hütten am Hauptplatz. Diese präsentiert sich heuer in einem völlig veränderten Erscheinungsbild – 5 Minuten berichtete. „Sechs Adventhäuschen-Kombinationen für den Hauptplatz haben wir frisch angeschafft“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. Die von einer Grazer Firma aus Fichtenholz gefertigten Bauten sind falt- sowie klappbar, rasch errichtet und flexibel kombinierbar. Bechler führt aus: „Man kann die Gastrohütten einzeln oder in Kombination aufstellen, sie docken an die Gästehütten an oder stehen als eigene Einheit.“

©Stadtmarketing (KI-generiert) So sollen die neuen Hütten aussehen (Entwurf/Visualisierung: Stadtmarketing)

Gastgärten haben erstmals geöffnet

Zudem gibt es eine Premiere bei den Außenbereichen. „Die Advent-Gastronomen binden heuer ihre Gastgärten mit ein“, erklärt Advent-Koordinator Klaus Krall. Die sechs neuen Gastro-Hüttenkombinationen werden die bewährten Hauptplatz-Wirte Le Bar, Charles in Villach, Chickis, Piu Piano, Le Burger und Schumis bespielen. Vor der Anna Neumann-Bar bietet Wirt Markus Frohnwieser Adventgenuss in seiner bisherigen Hütte an. Ein zentrales Anliegen der Verantwortlichen ist die Zugänglichkeit: Dank Rampen für Rollstuhlfahrer ist der kulinarische Bereich barrierefrei gestaltet.

Auftakt am 13. November

Auf dem Nikolaiplatz stehen heuer von Donnerstag bis Sonntag wieder 14 kleinere Verkaufsstände für den Kunstadvent bereit. Die traditionsreiche Cimzar-Mandelhütte empfängt bereits eine Woche vor dem offiziellen Beginn erste Kundschaft. Der feierliche Auftakt erfolgt am 13. November: Im Anschluss an eine Andacht in der Stadtpfarrkirche wird um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung der gesamten Innenstadt aktiviert. Zu den Höhepunkten des ersten Abends zählen eine Eiskunstlaufshow am Rathausplatz sowie die bewährte Antenne-Eisdisco.

©Marta Gillner Auch heuer findet der Kunstadvent am Nikolaiplatz statt.

Kinderprogramm und Foto-Challenge

Familien dürfen sich auf das bewährte Angebot freuen. Der Weihnachtszug im Hauptplatz-Winterwunderland, das Karussell und das Ponyreiten sind ebenso fixer Bestandteil wie das Kinder-Kekse-Paradies am Hauptplatz 31, welches dienstags und mittwochs geöffnet hat. Gemeinsam mit dem Jungunternehmen Movevo organisiert das Stadtmarketing erneut eine Fotorallye mit zwölf Bild-Stationen; im Stadtmarketing-Büro warten dafür süße Präsente (solange der Vorrat reicht).

Schaufenster-Adventkalender

Erstmals verwandeln sich in Kooperation mit der Wirtschaftskammer 24 Schaufenster lokaler Geschäfte in die Türchen eines gemeinsamen Adventkalenders. Ein weiterer Höhepunkt ist der traditionsreiche Krampuslauf am 27. November mit 50 Gruppen aus ganz Österreich. Für einen Rundumblick über das festliche Areal ist der Stadtpfarrturm begehbar. Chöre sowie Musikensembles begleiten die Wochenenden musikalisch. „Erfreulicherweise halten uns 85 Prozent unserer Aussteller:innen und Anbieter:innen mit ihren kreativen Waren jedes Jahr die Treue. Das zeugt von großer Zufriedenheit nicht nur der Gäste, sondern auch der Beschicker:innen“, betonen Bechler und Krall gemeinsam.