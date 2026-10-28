„O Tannenbaum“: 15 Meter hoher Christbaum steht bereits am Hauptplatz

Eine 15 Meter hohe Nordmanntanne ziert heuer den Villacher Advent am Hauptplatz. Die Teams von Stadtgrün und Wirtschaftshof sorgten dafür, dass die Tanne ihren Platz im Herzen der Stadt fand.

„Der Christbaum ist da“ – seit heute, Mittwoch, steht der traditionelle Weihnachtsbaum wieder auf dem Hauptplatz und lässt die Vorfreude auf den Advent wachsen. In diesem Jahr handelt es sich um eine 20 Jahre alte Nordmanntanne aus einem privaten Garten in der Neuen Fellach. Für den Garten war sie schon viel zu groß und hätte ohnehin gefällt werden müssen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Nun erhält sie als Christbaum eine besondere Aufgabe.

„Bedanke mich für die private Baumspende“

„Was wäre unser Villacher Advent ohne den großen Christbaum auf dem Hauptplatz? Er bringt Licht in die dunkle Jahreszeit und lässt nicht nur Kinderaugen strahlen. Ich bedanke mich für die private Baumspende und bei den Teams von Wirtschaftshof und Stadtgrün, die wieder mit viel Engagement dafür sorgten, dass der prächtige Christbaum nun auf dem Hauptplatz steht“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Schwertransport in die Innenstadt

Für die Teams von Stadtgrün und Wirtschaftshof begann der Mittwoch bereits in den frühen Morgenstunden. Zunächst wurde die Nordmanntanne fachgerecht gefällt. Anschließend transportierte die Villacher Firma Grollitsch den stattlichen Baum mit einem Sattelauflieger in die Innenstadt, wo er schließlich auf dem Hauptplatz aufgestellt wurde.

Lichterglanz ab 13. November

In den nächsten Tagen wird die Beleuchtung am Baum angebracht. In vollem Glanz erstrahlen wird der Christbaum erstmals am Abend des 13. November, wenn der Villacher Advent eröffnen wird. Auch auf dem Hans-Gasser-Platz wird traditionell ein Christbaum stehen. Die Fichte stammt aus Vassach und wird am Donnerstag angeliefert, wird abschließend mitgeteilt.