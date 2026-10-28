Schlosshotel Velden erhält staatliche Auszeichnung als Lehrbetrieb

Das Fünf-Sterne-Haus am Wörthersee darf sich über eine doppelte Anerkennung freuen: Nach einer Auswertung des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) sowie der Kronen Zeitung gehört der Betrieb erneut zu den führenden Ausbildungsstätten des Landes. Am 24. November 2026 folgt die offizielle Verleihung des Prädikats „Staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

©Thomas Pircher Schlosshotel-Lehrling Jonas Tschebull, aus dem Falkensteiner Velden, sicherte sich bei den juniorSkills Austria die Goldmedaille in der Kategorie „Cook“.

Erneute Auszeichnung

Für General Manager Thomas Haslauer ist die Ehrung ein klares Signal: „Gute Gastgeber entstehen nicht von heute auf morgen. Sie wachsen mit den Erfahrungen, die sie speziell in den ersten Jahren sammeln. Die erneute Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für unseren Weg. Wir möchten, dass junge Menschen bei uns nicht nur einen Beruf lernen, sondern ihre Begeisterung für die Hotellerie entdecken.“ Haslauer selbst startete 2015 als 19-Jähriger im Frühstücksservice des Hauses, durchlief Abteilungen wie den Beachclub, Verkauf und die Direktionsassistenz und übernahm mit 29 Jahren die Leitung.

180 Bewerber

Der Weg ins Haus beginnt für viele über das jährliche Praktikanten-Hearing. Für die Sommersaison bewerben sich rund 180 Schüler von Fachschulen aus ganz Österreich. Am 14. November 2026 lädt das Hotel etwa 90 von ihnen zu Vorstellungsgesprächen und Eignungstests ein. Vergeben werden dabei 30 Praktikumsplätze – 20 im Service, sieben in der Küche und drei an der Rezeption. Zusätzlich bildet der Betrieb Lehrlinge in den Berufen Koch, Restaurant- und Hotelfachkraft aus, auch im Modell Lehre mit Matura. Neben Unterkünften im nahen Mitarbeiterhaus und Verpflegung umfasst die Ausbildungszeit strukturierte FMTG-Schulungen, Module wie „Boss for One Day“ sowie Auslandserfahrungen via Erasmus in Italien und Kroatien.