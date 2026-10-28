Ab 3. November: Fahrplan der Schülerlinie 5C geändert

Um die Auslastung des BUS:SI-Schülerverkehrs besser aufzuteilen, fährt ein Kurs der Linie 5C vom Hauptbahnhof ab 3. November um fünf Minuten früher. Das teilte heute die Stadt Villach mit.

In den vergangenen Jahren hat sich im Busverkehr der Stadt Villach viel getan, wird betont. Die Einführung eines Taktverkehrs für alle Linien, optimierte Linienführungen und ein Mikro-Öffi-Verkehr sowie die Erweiterung der Betriebszeiten brachten wichtige Verbesserungen im „BUS:SI“-Angebot.

Fünf Minuten früher in Richtung St. Martin Gymnasium

Die Stadt Villach sei außerdem ständig bemüht, ihre Linienführungen den Bedürfnissen der Fahrgäste anzupassen, heißt es weiter. Aus diesem Grund erfolgt mit 3. November, also nach den Herbstferien, eine Änderung der Schülerkurse der Linie 5C. Bisher fuhr diese um 7.17 Uhr und 7.27 Uhr vom Hauptbahnhof Richtung Gymnasium St. Martin. Ab 3. November wird der zweite Kurs um fünf Minuten nach vorne verlegt, also auf 7.22 Uhr.

Entlastung gegen das Gedränge am Morgen

Durch die frühere Abfahrtszeit soll der Andrang im Bus um 7.17 Uhr deutlich reduziert werden. Die Fahrgastzahl soll sich durch diese Maßnahme besser auf beide Busse verteilen, teilt die Stadt weiter mit.

Infopersonal vor Ort am Hauptbahnhof

Zum Start der Änderung werden Mitarbeiter der Firma Dr. Richard am Busbahnhof vor Ort sein. Sie informieren die Schüler aktiv über die Anpassung und weisen bei Bedarf auf die Benützung des nachfolgenden Busses um 7.22 Uhr hin. Die Information über die Änderung wird außerdem in den Bussen sowie an den betroffenen Haltestellen ausgehängt werden.