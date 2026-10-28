50-Millionen-Projekt: Chipstandort Villach wächst auch in der Forschung

Villach baut seine Rolle in der europäischen Mikroelektronik weiter aus. Neben der Milliardeninvestition von Infineon – 5 Minuten berichtete – setzt auch die angewandte Forschung ein starkes Signal: Nur wenige Kilometer vom Werk entfernt koordiniert SAL mit CHAMP ION die erste europäische Pilotlinie für die industrielle Fertigung von Ionenfallen-Chips. Diese Bauteile bilden das Fundament für künftige Quantencomputer. Finanziert wird das 50 Millionen Euro schwere Vorhaben, an dem 21 Organisationen mitwirken, durch das Chips Joint Undertaking der EU sowie teilnehmende Mitgliedsstaaten. Über 30 Millionen Euro dieser Fördergelder gehen direkt an Partner in Österreich.

Wegbereiter

Das 2018 gegründete außeruniversitäre Forschungszentrum mit Sitzen in Villach, Graz und Linz widmet sich elektronik- und softwarebasierten Systemen. Während Infineon die Fertigung stärkt, bereitet SAL die industrielle Umsetzung neuartiger Lösungen vor. „Wir gratulieren Infineon zu dieser Entscheidung für Villach. Eine Investition dieser Größe fällt nicht vom Himmel. Sie braucht Fachkräfte, Know-how und eine Forschung, die neue Technologien bis an die Fertigung heranführt. Genau das machen wir mit CHAMP ION. Wir bauen jetzt die Prozesse auf, mit denen Unternehmen in Europa Quantenchips entwickeln und fertigen können“, betont SAL-CEO Christina Hirschl.

Unabhängigkeit für heimische Betriebe

In den ersten drei Jahren stehen der Aufbau von Kapazitäten, das Testen weiterentwickelter Chip-Designs sowie Schulungsprogramme im Mittelpunkt. Betriebe erhalten über Open-Access-Strukturen und Prozess-Design-Kits direkten Zugang zu den Abläufen, ohne eigene Anlagen betreiben zu müssen. SAL-Finanzchefin Isabel Tausendschön hebt den strategischen Nutzen hervor: „Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie schnell Lieferketten reißen, wenn Chips nur aus wenigen Regionen der Welt kommen. Resilienz heißt für mich, dass Österreich und Europa Schlüsseltechnologien selbst entwickeln und fertigen können. Jeder Euro, der in Pilotlinien wie CHAMP ION fließt, sichert genau diese Handlungsfähigkeit ab.“