Nach Brotmesser-Attacke in Villach: Frau zu bedingter Haft verurteilt

Wegen einer Messerattacke auf ihren Lebensgefährten stand am Mittwoch eine Frau vor dem Landesgericht Klagenfurt. Das Urteil lautet auf vier Monate bedingte Freiheitsstrafe.

Der Angeklagten wurde vorgeworfen, im Mai mit einem Brotmesser auf ihren Partner losgegangen zu sein.

Der Angeklagten wurde vorgeworfen, im Mai mit einem Brotmesser auf ihren Partner losgegangen zu sein.

Im Mai 2026 eskalierte ein Beziehungsstreit in Villach – 5 Minuten berichtete. Dieser beschäftigte nun auch das Landesgericht Klagenfurt. Der Frau wurde zur Last gelegt, mit einem 20 Zentimeter langen Brotmesser auf ihren Partner eingestochen zu haben. Das Opfer trug mehrere Schnittwunden am Rücken sowie an der Hand davon.

Bedingte Haftstrafe

Vor Gericht gingen die Darstellungen des Paares weit auseinander. Laut einem Bericht des ORF beteuerte die Angeklagte, sie habe in der Situation aus „Todesangst“ gehandelt. Der Lebensgefährte schilderte das Geschehen hingegen völlig anders: Nach seinen Angaben wollte er die alkoholisierte Frau nur beschwichtigen. Die vorsitzende Richterin verwarf das Notwehr-Argument: Sie sprach die Frau der vorsätzlichen leichten Körperverletzung schuldig und verhängte vier Monate bedingt.