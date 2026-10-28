Politik mal anders: Villacher Gemeinderatssitzung wird zur Tanzshow

Das Jugendbüro, der Jugendrat und das Tanzbüro Villach wollen gemeinsam mit Jugendlichen eine Choreografie erarbeiten, welche direkt an das kommunalpolitische Geschehen anknüpft. Den Anstoß dazu gab der Villacher Kulturpreisträger Guido Markowitz. Als Ausgangspunkt dient die Videoaufzeichnung einer gewöhnlichen Gemeinderatssitzung.

Aus Politik wird Bühnenshow

Das Geschehen im Saal dient den jungen Teilnehmenden sozusagen als Anschauungsmaterial: Sie beobachten Mimik, Gestik sowie die Gruppendynamik der Mandatare genau. Diese Eindrücke werden anschließend in Bewegungsmuster übersetzt, um daraus eine kurze Darbietung einzustudieren, die schließlich auch öffentlich gezeigt wird. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) befürwortet das Vorhaben: „Die Jugendlichen sehen zuerst die Aufzeichnung einer Gemeinderatssitzung und werden einen neuen Zugang über Tanz und Bewegung ausarbeiten. Das ist zu begrüßen, zumal es für junge Menschen ein völlig anderer Zugang zu Politik ist.“

Jugendliche erarbeiten eigenen Auftritt

Das Angebot richtet sich an Tanzbegeisterte im Alter von 14 bis 19 Jahren, die außerdem Interesse für stadtpolitische Themen mitbringen. Der Startschuss fällt mit einem ersten Treffen am 3. November im Dinzlschloss. Zwischen 16 und 18.30 Uhr entstehen dort erste Ideen und Tanzsequenzen. Bis zum finalen Auftritt folgen drei bis vier Proben zu jeweils zweieinhalb Stunden. Anmeldungen und Auskünfte laufen per E-Mail über villach@ccb-tanz.at.