Mit Tarvis und Kranjska Gora: Villach strebt Kultur-Titel an

Aus der früheren Vision „Senza Confini“ könnte ein länderübergreifendes Kulturprojekt werden: Villach strebt gemeinsam mit dem italienischen Tarvis und dem slowenischen Kranjska Gora den Titel als Kulturhauptstadt Europas 2033 an.

Die Region Friaul-Julisch Venetien stellte bereits Gelder für eine Machbarkeitsprüfung in Aussicht, nun signalisiert auch Kärnten Bereitschaft für das Großprojekt. „Der Alpen-Adria-Raum zeigt seit Jahrzehnten, dass Grenzen uns nicht trennen, sondern verbinden“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Den europäischen Gedanken über drei Staatsgrenzen hinweg zu leben, sei ein wichtiges Zeichen für das Zusammenwachsen. Er versichert: „Kärnten wird diesen Prozess mit voller Kraft unterstützen und begleiten. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, um aus der visionären Idee ein konkretes Erfolgsprojekt zu machen.“

Gemeinsame Bewerbung für 2033

Auch Kulturreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) hebt die Bedeutung hervor: „Kultur ist die beste Brückenbauerin. Sie kennt keine Schlagbäume oder Sprachbarrieren.“ Italien und Slowenien hätten mit Nova Gorica und Gorizia bereits vorgelegt. Das Vorhaben für 2033 mache Vielfalt und Strahlkraft greifbar. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) verweist wiederum auf das Villacher Leitmotiv: „Villach ist eine Stadt der Vielfalt. Eine gemeinsame Bewerbung von drei Städten aus drei benachbarten Ländern würde nicht nur optimal unser Stadtmotto ‚grenzenlos‘ unterstreichen: Es wäre auch ein starkes Signal für eine vereinte Zukunft in der Alpen-Adria-Region.“