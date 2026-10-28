Pober: „Infineon investiert in die Zukunft – jetzt muss die Stadt nachziehen!“

ÖVP-Stadtrat Christian Pober begrüßt die 1,1-Milliarden-Euro-Investition von Infineon als großartigen Erfolg für Villach. Bürgermeister Günther Albel müsse nun bei Wohnen, Infrastruktur und Stadtentwicklung nachziehen.

ÖVP-Stadtrat Christian Pober fordert nach der Infineon-Milliarde mehr Einsatz für Wohnen und Infrastruktur in Villach.

ÖVP-Stadtrat Christian Pober fordert nach der Infineon-Milliarde mehr Einsatz für Wohnen und Infrastruktur in Villach.

„Infineon sichert tausende Arbeitsplätze und plant langfristig. Die Stadt hat schon beim letzten Ausbau wichtige Entwicklungen am Wohnungsmarkt und bei der Infrastruktur verschlafen. Das darf nicht wieder passieren“, betont Pober.

400 Wohnungen: Wann und zu welchem Preis?

Am Westbahnhof sind rund 400 Wohnungen geplant, im NikolaiQuartier weitere 59 geförderte Wohnungen. Pober fordert bis Jahresende einen Wohnbauplan mit Bezugsterminen, Förderanteilen und tatsächlichen Wohnkosten inklusive Betriebskosten und Heizung. „Eine angekündigte Wohnung ist noch kein bezahlbares Zuhause. Junge Familien brauchen Platz, Pensionisten leistbare Mieten. Daran muss sich auch ein sozialdemokratischer Bürgermeister messen lassen.“

Wirtschaftlicher Erfolg muss bei allen ankommen

Neben leistbarem Wohnen brauche Villach ausreichend Kinderbetreuung, bessere Verkehrsverbindungen und Unterstützung für heimische Betriebe. „Was bringt wirtschaftlicher Aufschwung, wenn Familien keinen Betreuungsplatz finden, Arbeitnehmer ein zweites Auto brauchen und kleine Betriebe keine Fachkräfte bekommen?“

Villachs Zukunft muss mitwachsen

Pober fordert einen jährlichen Standort- und Lebensqualitätsbericht zu Wohnkosten, Kinderbetreuung, Verkehr und Innenstadtleerstand sowie einen konkreten Maßnahmenplan bis Jahresende. „Infineon zeigt, welches Potenzial in Villach steckt. Jetzt muss die Stadt dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Denn wirtschaftlicher Erfolg und Lebensqualität müssen Hand in Hand gehen. Dafür stehen wir als Volkspartei.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 21:03 Uhr aktualisiert