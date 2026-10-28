Hin und Her in Bozen: Adler und Füchse lieferten sich Tor-Duell

Nach zwei Heimsiegen gastierte der VSV bei den formstarken Bozenern. Die Südtiroler hatten zuletzt vier Siege in Folge gefeiert und wollten sich für die Niederlage im letzten direkten Duell revanchieren.

In der 16. Runde der win2day ICE Hockey League wartete auf die Villacher Adler eine schwierige Auswärtsaufgabe. Der HCB Südtirol präsentierte sich zuletzt in bestechender Form und hatte seit Saisonbeginn nur ein einziges Spiel ohne Punktgewinn beendet. Auch der VSV war nach Erfolgen gegen Ferencvaros und Innsbruck mit gestärktem Selbstvertrauen nach Bozen gereist. Das letzte Aufeinandertreffen hatten die Villacher in der Verlängerung gewonnen.

Hughes brachte VSV im 1. Drittel in Führung

Obwohl die Bozener zunächst das Spiel bestimmten, waren es die Villacher, die im ersten Drittel erstmals jubeln durften. In der 15. Minute sorgte Hughes mit einem sehenswerten Treffer für die überraschende 1:0-Führung. Der VSV-Stürmer war gerade erst von der Strafbank zurückgekehrt, als ihn seine Mitspieler in der neutralen Zone mit einem Pass in Szene setzten. Die Bozener Defensive hatte den Angreifer dabei völlig aus den Augen verloren. Hughes nutzte den freien Weg zum Tor und beförderte die Scheibe mit einem wuchtigen Schlagschuss während der Fahrt genau ins Kreuzeck.

Bozen schoss sich im 2. Drittel zum 2:1

Im zweiten Drittel schlugen die Gastgeber zurück. Ein schwerer Fehlpass der Villacher an der eigenen blauen Linie ermöglichte Gazley in der 22. Minute den Ausgleich. Der Bozener hatte freie Bahn zum Tor und versenkte die Scheibe im linken Kreuzeck zum 1:1. In der 38. Minute legten die Südtiroler nach. Nach einem langen Zuspiel von Tormann Domingue zog Misley in Richtung Villacher Tor und entschied sich für den eigenen Abschluss. Damit brachte er Bozen erstmals mit 2:1 in Führung.

Füchse holten sich den 3:2-Sieg

Im letzten Drittel gelang den Villachern der erneute Ausgleich. In der 48. Minute startete Wallenta einen Konter, geriet dabei jedoch zu weit nach vorne. Er brachte die Scheibe zurück vor das Bozener Tor, wo Hancock am schnellsten reagierte und zum 2:2 einschoss. Doch die Freude hielt nicht lange an. In der 56. Minute bekam Schneider vor dem Villacher Tor zu viel Platz und nutzte diesen mit einem präzisen Schuss über den Fanghandschuh von Cannata zur erneuten 3:2-Führung für Bozen.