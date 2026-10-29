Ungewisse Zukunft für Villachs Kasernen: KPÖ bringt Pläne ins Spiel

Was passiert mit zwei Villacher Kasernen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Die KPÖ will die Flächen für die Bevölkerung nutzen und fordert leistbare Wohnungen, Grünflächen und soziale Einrichtungen.

Was soll künftig aus der Rohr- und der Lutschounigkaserne in Villach werden? Während die neue Großkaserne bis 2030 fertiggestellt werden soll, rückt bereits die Frage nach der Zukunft der bisherigen Standorte in den Mittelpunkt. Die KPÖ Villach bringt nun eine konkrete Forderung ein: Die freiwerdenden Flächen sollen nicht an private Investoren verkauft, sondern für die Bevölkerung genutzt werden. Im Mittelpunkt stehen leistbare Wohnungen, soziale Einrichtungen und öffentlich zugängliche Grünflächen.

Leistbare Wohnungen statt privater Verwertung

Für die Villacher KPÖ steht fest, dass die beiden Kasernenareale langfristig in öffentlicher Hand bleiben sollen. Bund und Stadt müssten dafür rechtzeitig die notwendigen Schritte setzen. „Frei werdende Kasernenflächen müssen den Menschen in Villach dienen. Öffentlicher Grund darf nicht zur privaten Verwertungsmasse werden“, erklärt Sebastian Steinwender von der KPÖ Villach. Nach den Vorstellungen der Partei könnten auf den Flächen künftig dauerhaft leistbare Wohnungen entstehen. Auch soziale und kulturelle Einrichtungen sowie Grünanlagen für die Bevölkerung werden vorgeschlagen. Dabei sollen bestehende Bäume und denkmalgeschützte Gebäude erhalten bleiben. In der Lutschounigkaserne steht laut KPÖ etwa das Stabsgebäude unter Denkmalschutz.

Bevölkerung soll mitentscheiden

Ein weiterer Punkt ist der KPÖ besonders wichtig: Die Zukunft der beiden Standorte soll nicht allein zwischen Politik und Verwaltung entschieden werden. Stattdessen fordert die Partei ein verbindliches Nachnutzungskonzept, das Bund und Stadt gemeinsam mit den Villacherinnen und Villachern erarbeiten. Mit der Diskussion dürfe nicht bis zur geplanten Fertigstellung der neuen Großkaserne im Jahr 2030 gewartet werden, argumentiert die KPÖ. Sie sieht die kommende Gemeinderatsperiode als entscheidend für die Weichenstellung.

Ehemaliger Berufssoldat will in den Gemeinderat

Hinter der Forderung steht Sebastian Steinwender, der die KPÖ bei der Villacher Gemeinderatswahl 2027 als Spitzenkandidat anführen soll. Der 26-Jährige stammt ursprünglich aus Feldkirchen, lebt seit mehreren Jahren in Villach und war selbst fünf Jahre als Berufssoldat bei den Villacher Pionieren tätig. Heute arbeitet er im Kundenservice des Finanzamts. Leistbares Wohnen zählt zu seinen politischen Schwerpunkten. Bereits bei seiner Vorstellung als Spitzenkandidat hatte Steinwender angekündigt, sich insbesondere für Menschen einsetzen zu wollen, die im politischen Alltag wenig Gehör finden, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: KPÖ will nach 18 Jahren wieder in Villach mitmischen. Nun verbindet er dieses Anliegen mit der Zukunft der Kasernenflächen. „Als ehemaliger Berufssoldat kenne ich klare Aufträge. Hier lautet der neue Auftrag: Platz für die Bevölkerung schaffen“, erklärt Steinwender. Aus den bisherigen Militärstandorten sollen seiner Vorstellung nach Orte entstehen, an denen Menschen wohnen, sich treffen und ihre Freizeit verbringen können.