„Das ist Armut mitten in Villach“: Menschen schlafen in Kellern

Menschen suchen in Villach offenbar in fremden Kellern Schutz vor der Kälte. Ein Bericht über solche Vorfälle sorgt nun für politische Reaktionen. Verantwortung ERDE fordert von der Stadt eine Notschlafstelle für Erwachsene.

Ein Schlafplatz zwischen Kellerabteilen, Decken und Pölster aus fremden Verschlägen: Was zunächst wie eine ungewöhnliche Polizeimeldung klingt, wirft in Villach eine ernste soziale Frage auf. Laut diversen Medienberichten werden in der Stadt immer wieder Menschen entdeckt, die unerlaubt in Kellern oder auf Dachböden übernachten. Die politische Bewegung Verantwortung ERDE nimmt diese Schilderungen nun zum Anlass, eine seit Längerem diskutierte Forderung zu erneuern: Villach brauche eine unkompliziert zugängliche Notschlafstelle für Erwachsene.

„Das ist keine Kriminalgeschichte, das ist Armut“

In Villach kommt es offenbar immer wieder vor, dass Menschen in fremden Kellern oder auf Dachböden übernachten. Besonders in der kalten Jahreszeit suchen sie dort Schutz vor niedrigen Temperaturen. Die politische Bewegung Verantwortung ERDE nimmt diese Vorfälle nun zum Anlass, erneut auf die Situation von Menschen ohne gesicherten Schlafplatz aufmerksam zu machen. „Das ist keine Kriminalgeschichte, das ist Armut mitten in Villach. Wer bei Minusgraden in einen fremden Keller kriecht, sucht keine Beute, sondern Wärme und ein Dach über dem Kopf“, erklärt Klubobmann Gerald Dobernig. Für die Bewegung zeigen die Berichte, wie dringend unkomplizierte Übernachtungsmöglichkeiten benötigt werden. Ob tatsächlich alle betroffenen Personen obdachlos sind, ist allerdings nicht bekannt.

©Verantwortung ERDE „Wer bei Minusgraden in einen fremden Keller kriecht, sucht keine Beute, sondern Wärme und ein Dach über dem Kopf“, erklärt Klubobmann Gerald Dobernig.

Forderung nach einem Schlafplatz ohne Hürden

Verantwortung ERDE fordert die Stadt Villach auf, noch vor dem Winter ein Notquartier für Erwachsene einzurichten. Dieses soll anonym, kostenlos und ohne aufwendige Formalitäten zugänglich sein. Hintergrund ist die seit Jahren geführte Diskussion über fehlende niederschwellige Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt. Villach verfügt zwar über verschiedene Unterstützungsangebote für Menschen ohne gesicherten Wohnraum. Eine reguläre, unkompliziert zugängliche Notschlafstelle für Erwachsene gibt es jedoch nicht. Die politische Bewegung hält das bestehende Angebot für unzureichend, um Menschen in akuten Notlagen zu erreichen.

96 Meldungen, 81-mal wurde Hilfe nicht angenommen

Dabei verweist Verantwortung ERDE auf Zahlen des Villacher Kältetelefons. Im Jahr 2025 wurden dort nach Angaben der Stadt insgesamt 96 Menschen gemeldet. 81 von ihnen nahmen die angebotene Unterstützung laut Stadt nicht an. Für Dobernig wirft diese Zahl Fragen auf. „Wenn 81 von 96 Menschen das Angebot nicht annehmen, dann liegt es nicht an den Menschen. Dann passt das Angebot nicht zu ihrem Leben“, kritisiert der Klubobmann. Er fordert deshalb eine Möglichkeit, bei der Betroffene auch kurzfristig einen Schlafplatz bekommen können, ohne zuvor umfangreiche Formalitäten erledigen zu müssen. „Wer in Not ist, braucht ein Bett“, betont Dobernig. Warum die 81 gemeldeten Personen die Hilfe nicht angenommen haben, lässt sich aus den Zahlen allein allerdings nicht ableiten.

Stadt setzt bisher auf „Housing First“

Die Stadt Villach verfolgt bei der Unterstützung wohnungsloser Menschen bislang einen anderen Schwerpunkt. Im Mittelpunkt steht das Konzept „Housing First“. Dabei sollen Betroffene möglichst rasch eine eigene Wohnung erhalten und anschließend sozial begleitet werden. So waren nach Angaben der Stadt seit Ende 2024 insgesamt 17 Menschen über dieses Modell versorgt worden. Daneben gibt es in Villach unter anderem ein Kältetelefon, ein Notschlafzimmer für akute Situationen und eine Notschlafstelle für junge Menschen unter 21 Jahren. Die Stadt hatte argumentiert, dass eine klassische Notschlafstelle für eine Stadt dieser Größenordnung nicht mehr zeitgemäß sei. Stattdessen wolle man auf längerfristige Lösungen setzen. Verantwortung ERDE unterstützt grundsätzlich auch den Ansatz „Housing First“, sieht darin aber keinen vollständigen Ersatz für kurzfristige Übernachtungsmöglichkeiten. Denn bis eine dauerhafte Wohnlösung gefunden ist, kann Zeit vergehen. Ein sicherer Schlafplatz wird in einer akuten Notlage hingegen möglicherweise noch am selben Abend benötigt.

Diskussion dürfte mit sinkenden Temperaturen zunehmen

Dass der Bedarf an Unterstützung gerade in der kalten Jahreszeit steigt, zeigen auch Erfahrungen aus Klagenfurt. Dort befindet sich mit dem Eggerheim eine Notschlafstelle der Caritas. Bereits im vergangenen Winter berichteten Verantwortliche von einer starken Auslastung. Auch Menschen aus Villach suchen dort nach Angaben der Einrichtung Unterstützung. Für Verantwortung ERDE ist deshalb klar, dass die Diskussion über ein zusätzliches Angebot in Villach nicht länger aufgeschoben werden sollte. „Wir wünschen uns ein Villach, das hinsieht und hilft“, erklärt Dobernig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 11:40 Uhr aktualisiert