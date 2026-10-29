„Brovember“: Jugendzentrum Villach startet „Burschen-Monat“

Kochen, Musik oder ehrliche Gespräche: Das Jugendzentrum Villach startet den „Brovember“. Einen Monat lang stehen Burschen im Mittelpunkt – ganz ohne Druck und mit vielen kostenlosen Angeboten zum Mitmachen.

Jugendliche stehen oft unter dem Druck gesellschaftlicher Erwartungen und tradierter Rollenbilder, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Das Jugendzentrum Villach (JUZ) setzt bewusst einen Kontrapunkt und lädt junge Menschen ein, ihre Freizeit ohne Zwänge zu verbringen. Nachdem die gezielte Mädchenarbeit den Anteil weiblicher Besucherinnen von 24 auf rund 50 Prozent steigern konnte, rückt das Team nun die Burschen in den Fokus: Der November steht ganz im Zeichen des „Brovember“ (abgeleitet vom englischen Kumpel-Begriff „Bro“). Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser betont die Bedeutung dieser geschlechtersensiblen Arbeit, um auch junge Männer gezielt zu stärken.

Schnupper-Workshops von Musik bis Kochen

Das Programm gestalten die Jugendlichen weitgehend selbst. Geplant sind Schnupper-Workshops, bei denen Besucher Neues ausprobieren können. Fixiert sind bereits Termine zum Testen von Musikinstrumenten – inklusive Nutzung der hauseigenen Bühne für Nachwuchsbands. Darüber hinaus stehen Theater, Kochen und kreatives Gestalten am Plan. Das Angebot bleibt flexibel: Interessierte können jederzeit im JUZ vorbeikommen und eigene Ideen für den Themenmonat einbringen.

Männergespräche mit Stuntman und Therapeuten

Ein zentraler Bestandteil des Monats sind offene Gesprächsrunden. Experten aus den Bereichen Burschenarbeit, Gewaltprävention und Psychotherapie stehen den Jugendlichen für „Männergespräche“ zur Seite. Mit dabei sind unter anderem Filmemacher und Stuntman Haris Bilajbegović, Milad Kadkhodaei vom Verein Open Space sowie Joachim Hainzl von JUKUS. Für Schulklassen wurden zudem spezielle Angebote in Kooperation mit dem Villacher Frauenreferat und dem Verein Ponto organisiert. Alle Termine und Details sind auf der Website abrufbar.